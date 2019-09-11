2019-09-11T07:51:20+03:00
Общество

«Планов много!». Что будет делать «Арменка» из «Реальных пацанов» на посту депутата

За бизнесмена и актера Армена Бежаняна проголосовали почти 50 % избирателей
Алена ОВЧИННИКОВА
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Армен Бежанян из сериального мужа-подкаблучника шагнул в депутаты. Фото: личная страница ВКонтакте.Армен Бежанян из сериального мужа-подкаблучника шагнул в депутаты. Фото: личная страница ВКонтакте.
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- Все мужики - …, но ты-то у меня орел! - острая на язык сериальная жена Арменки из «Реальных пацанов» как в воду глядела, когда решила отдать свое сердце гастарбайтеру с соседнего мини-рынка.

- Привет странам СНГ, - приветствовал сам Колян своего отчима.

- Колечка, это Армен.

- Я вижу, что не Федор.

В популярном ситкоме Арменка играет мужа-подкаблучника мамы Коляна. Армен Бежанян - непрофессиональный актер, но его скромный образ торгаша с мини-рынка так понравился зрителям, что народ пошел за него голосовать.

8 сентября в городе Оса Пермского края выбирали депутатов в местную Думу. Погода стояла жаркая, люди разъехались по дачам, но те немногие, кто пришли на избирательные участки и увидели в списке раскрученного на всю Россию Армена Бежаняна, без раздумий поставили галочку напротив его фамилии.

Мандат депутата Арменке принесли голоса 197 человек, а это - 47,58% избирателей.

Новоиспеченный депутат - далеко не политик. Да и актер он тоже непрофессиональный. У него свой бизнес, Бежанян занимается переработкой леса.

- Я живу не только на работе, но и в городе, поэтому знаком с его проблемами и знаю, как их решить, - объяснил актер, когда пришел в избирком подавать документы. - Это и подвигло меня пойти в депутаты.

- Ну и что, что известный актер, нам телевизор некогда смотреть, - не удивились в избиркоме визиту звезды сериала. - Да, Армен Вруйрович пришел к нам в назначенный срок, принес копии паспорта, диплома, трудовой книжки и другие необходимые справки. Он идет по шестому округу от партии власти, поэтому подписные листы ему представлять было не нужно.

До Единого дня голосования Арменка успел съездить с семьей в отпуск и даже сыграть небольшую роль в фильме «Реальные пацаны. Зомби не за горами». Создатели сериала сейчас как раз снимают полнометражный фильм.

- Выборы у нас были очень спокойные, без грязи, без негатива, явка была небольшая, но победа у меня более чем убедительная! - рассказал в интервью «Комсомолке» Армен Бежанян. - Эмоции от победы только позитивные, планы – встретиться с коллегами-депутатами и понять, как на скудные средства, которые есть в бюджете, справиться с первоочередными задачами. Нам нужно сделать нормальный тротуар, который ведет к основной школе. Это больная тема, потому что дети идут по неосвещенной дороге вдоль трассы с автомобильным движением, а это небезопасно. Асфальт, водоснабжение, освещение - целый комплекс вопросов, которые надо решать одновременно! Еще помощь больницам и людям, которые оказались в тяжелой ситуации. Обязательно нужно войти в нацпроект по благоустройству жилых домов и дорог. Второстепенных задач у нас нет, есть первоочередные!

Домашние новоиспеченного депутата еще не осознали, что он победил на выборах.

- Жена только обняла меня, зато телефон разрывается от поздравлений от моих многочисленных друзей и коллег, - улыбается Арменка.

Свой бизнес-проект - депутат Бежанян возглавляет предприятие по переработке леса - бросать не будет. А также продолжит заниматься любимым хобби - принимать участие в жизни клуба веселых и находчивых.

Комментарий эксперта

Николай Иванов, политконсультант:

- Когда реальной политики мало, успех известных по ТВ людей на выборах объясним. И победа Арменки была предсказуема. Вспомните хоть Михаила Евдокимова, Елену Драпеко, Иосифа Кобзона. К слову, Рональд Рейган и Арнольд Шварценеггер были в свое время популярными актерами и оттуда тоже шагнули в большую политику. Ну а про Владимира Зеленского и говорить нечего.

В обществе сейчас большой запрос на позитив, а далекие в физическом смысле, но близкие по духу людям экранные персонажи - наилучший выразитель народных чаяний. Они и не воруют, и «решают проблемы» одним махом, плюс ко всему узнаваемы до близкого родства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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