«Я и актер, и хозяйственник». Арменка из «Реальных пацанов» баллотируется в депутаты

7 июля двери территориальной избирательной комиссии в городе Оса Пермского края открылись, и на пороге появился… Арменка. Известный актер из сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян пришел сдать документы, чтобы выдвинуться в депутаты Осинской Городской Думы.

- Ну и что, что известный актер, я телевизор редко смотрю, да и поток у нас тут большой, каждый день по 20 кандидатов приходит, - говорит председатель Территориальной избирательной комиссии Осинского городского округа Татьяна Ананьева. - Никаких автографов у него никто не просил, для нас все кандидаты равны: что актер, что уборщик производственных помещений, у них у всех одинаковые права и обязанности. Да, Армен Вруйрович был у нас, принес перечень положенных документов: копии паспорта, диплома, трудовой книжки и другие необходимые справки. Он идет по шестому округу от партии власти, поэтому подписные листы ему предоставлять не нужно было.

Звезда "Реальных пацанов" решил стать депутатом 00:00 00:00

Сдав документы в ТИК, звезда «Реальных пацанов», отправился с семьей на отдых.

- За границу не поехал, отдыхаю в России, у нас сегодня прекрасная погода + 24 градуса, в отличие от родного Пермского края, где сейчас льют дожди, - поделился 53-летний актер. - Ой, извините, у меня дочка шоколадным мороженым измазалась, и меня сейчас будет мазать, поэтому буду краток. Многие меня знают, как актера из сериала, а я же хозяйственник, больше 25 лет в лесу в Осинском районе возглавляю предприятие. Живу не только на работе, но и в городе, поэтому знаком с его проблемами и знаю, как их решить. Это и подвигло меня пойти в депутаты.

Армен Бежанян считает, что съемки в комедийном сериале хорошо сыграли ему на руку: ему нет необходимости проводить масштабную предвыборную агитацию, ведь в родном городе его итак все прекрасно знают.

Что получится из этой затеи и поверят ли Арменке избиратели – покажет время. А пока у многих на слуху скандал двухлетней давности, когда судебные приставы арестовали у актера за долги офис и ремонтные мастерские предприятия, где работает директором Армен Бежанян. Он больше полумиллиона задолжал за коммуналку и судебные издержки.

А еще в интернете можно найти информацию, что ООО, которое возглавляет Армен Бежанян, в 2017 году принесло прибыль ноль рублей.

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