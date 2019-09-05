2019-09-05T10:37:12+03:00
Конкурсы и тесты

В редакции «КП»-Пермь» наградили победителей конкурса «Семейный фотоальбом»

Призеры получили большие корзины с подарками
Елена КОНОВА
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Семья Омелюхиных заняла первое местоСемья Омелюхиных заняла первое местоФото: Василий Вахрин
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- Мы участвовали не ради победы, но все равно очень рады, что заняли первое место, - сказала Наталья Омелюхина. Несколько недель назад она увидела конкурс «Семейный фотоальбом» на нашем сайте и решила поучаствовать. Снимок ее семьи в образе пиратов понравился нашим читателям, и они поставили ему больше всего лайков.

Конкурс длился полтора месяца. Он проходил достаточно напряженно - почти каждый день кто-то из участников поднимался в первую пятерку, а через некоторое время уже сильно уступал другим. 31 августа мы закрыли конкурс и объявили трех победителей, чьи снимки набрали большее количество лайков.

Подарки в корзине - вкусные и полезные Фото: Василий Вахрин

Подарки в корзине - вкусные и полезныеФото: Василий Вахрин

На награждение, которое состоялось в редакции «Комсомольской правды» 4 сентября, все призеры пришли семьями. Первое место заняла семья Омелюхиных: Наталья, ее супруг Андрей, дети Ксюша, Вероника и Миша.

- Просили голосовать за нас друзей и родственников, - рассказала Наталья. - Рады, что победили!

Второе место заняли молодожены Евгений и Лидия. Кстати, свадьба прошла у них совсем недавно - 30 августа.

Новобрачные Евгений и Лидия Фото: Василий Вахрин

Новобрачные Евгений и ЛидияФото: Василий Вахрин

- Так что подарок прямо к свадьбе, - сказал Евгений, держа в руках корзину с подарками.

А третье место заняли супруги Екатерина и Алексей Хомяковы.

- Первый раз в конкурсе участвовали, - рассказали они. - Даже не ожидали, что выйдем в тройку лидеров.

Алексей и Екатрина Фото: Василий Вахрин

Алексей и ЕкатринаФото: Василий Вахрин

Благодарим наших партнеров за подарки победителям! Представляем их:

Агрохолдинг «Ашатли» «С заботой о Вас и Ваших близких!»

Центр медицинской профилактики Пермского края

Chocolate Lounge Cafe

ИСТОЧНИК KP.RU

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