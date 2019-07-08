«КП»-Пермь» начинает конкурс «Семейный фотоальбом»

8 июля отмечается День любви, семьи и верности. В честь этого праздника редакция «КП»-Пермь» объявляет конкурс «Семейный фотоальбом». Мы приглашаем к участию семьи из Пермского края. Вы с детьми вместе ездите на рыбалку и, конечно, фотографируетесь с уловом? Или просите друзей поснимать вас с женой в поле с ромашками? Делитесь с нами своими семейными фотографиями, а мы выставим их на наш сайт!

Три семьи, чьи снимки наберут больше всего лайков, получат призы от партнеров. Подведение итогов конкурса состоится 30 августа.

Как проголосовать

Внимание! Для борьбы с накруткой в фотоконкурсах мы ввели авторизацию.

На странице конкурса (над фотографиями участниц) вы видите четыре цветные кнопки со значками разных соцсетей. Для того, чтобы отдать свой голос за понравившуюся участницу, необходимо нажать ту кнопку, которая обозначает вашу любимую соцсеть.

Если на компьютере не выполнен вход в ваш аккаунт, то сайт попросит выполнить вход. Если вы уже вошли в свой аккаунт, то для авторизации на нашем сайте больше ничего делать не нужно.

Наши партнеры:

Агрохолдинг «Ашатли» «С заботой о Вас и Ваших близких!»

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Центр медицинской профилактики Пермского края

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