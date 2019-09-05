В Перми открылась выставка «Умный ребенок — 2019»

Более 200 мероприятий, 100 часов показательных выступлений. Точка притяжения родителей — в Перми открылась 11-я выставка «Умный ребёнок». В течение 4 дней, с 5 по 8 сентября, компании из разных регионов России представят пермским мамам и папам все для развития и отдыха детей и укрепления их здоровья. Выставка является ожидаемым событием начала учебного года не только для родителей и детей, но и для профессионального сообщества — специалистов в сфере образования и социальной культуры.

«Каждый ребёнок в чем-то талантлив, — говорит Светлана Анатольевна Денисова, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае. — И выставка «Умный ребенок» уже много-много лет помогает взрослым открывать эти таланты. Я искренне желаю, чтобы за дни работы выставки каждый ребенок нашел то, что ему интересно, а взрослые помогли ребятам освоить новые знания и умения».

В выставке «Умный ребёнок» принимают участие более 180 организаций и компаний: центры образования, школы раннего развития, спортивные секции, центры детского досуга, творческие студии, школы шахматистов, медицинские центры, магазины детской мебели, игрушек и детского питания, социальные и образовательные организации, детские сады. В течение 4 дней они представят посетителям новейшие образовательные технологии, товары и услуги для развития детей и укрепления их здоровья.

Для детей подготовили много развлечений. Фото пресс-службы Пермской Ярмарки

«На выставку «Умный ребенок» мы с детьми ходим уже третий год, — делится Светлана, посетитель выставки. — Два года назад выбрали для старшего сына спортивную секцию, сейчас ищем танцевальную студию для дочки. В этом году выставка поразила своими масштабами и разнообразием развлечений для детей, как образовательных, так и просто игровых».

В этом году выставка «Умный ребёнок» стала еще и площадкой для доброй благотворительной акции. Самый большой детский маркет в Перми — KIDS PARTY MARKET совместно с «Умным ребёнком» организовали благотворительную акцию #МнеЭтоВажно. С 5 по 8 сентября пермяки и гости города смогут поделиться частичкой своего тепла — купить на выставке и задекорировать фигурное сердечко. Все вырученные средства пойдут в счет проекта фонда «Дедморозим» «В домике», который ориентирован на детей, оказавшихся в детских домах.

В событиях деловой программы примут участие более 1000 специалистов в сфере образования и социальной работы, чтобы обсудить вопросы развития дошкольного образования, финансовую грамотность детей, цифровизацию образовательных процессов, новые форматы работы со школьниками, бизнес-проектирование и школьные стартапы.

В этом году на выставке «Умный ребенок» представлена обширная и разнообразная развлекательная программа: фестиваль будущих мам PerMamaFest, Бейби-Йога FIT Fest, соревнования для малышей «Беговелик», праздник «Семейный пикник» и Малышковые забеги, детская «Мозгобойня», показательные выступления спортивных школ и творческих коллективов, презентация детского мультика «Пчелография», Виртуальная волшебная комната и многое другое.

В день открытия выставки состоялся круглый стол на тему «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Модератором круглого стола выступил Станислав Аврончук, управляющий Отделением Пенсионного фонда по Пермскому краю, которое традиционно принимает участие в выставке. На торжественной церемонии открытия сертификат на материнский (семейный) капитал был вручен семье Степанян из г. Пермь.

С подробной деловой и развлекательной программами на все дни выставки можно познакомиться на сайте: kids.expoperm.ru

Режим работы выставки:

6 сентября: с 11:00 до 19:00

7 сентября: с 09:30 до 19:00

8 сентября: с 09:30 до 17:00

Вход на все события выставки свободный.