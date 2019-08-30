«Нас искусала почти вся стая». В Перми на школьника и его сестру набросились бродячие собаки

СЕГОДНЯ 08:45 2019-08-30T08:45:46+03:00

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В Перми 12-летний школьник и его 18-летняя сестра Диана получили серьезные укусы после нападения собак. Как сообщает издание «Рифей-Пермь», несколько дней назад ребята шли по улице Ивана Франко. Вдруг они увидели стаю собак - они давно живут в этом районе.

- Их было штук семь, - рассказала Диана. - Это были довольно агрессивные собаки. Они сразу стали лаять, прибежали к нам и напали. Я увидела, что у моего брата уже сильная рана.

Еще несколько собак не кусали Диану с братом, а стояли рядом громко лаяли. Ребятам удалось оторваться от стаи. После случившегося они сообщили о случившемся родителям, и те отвезли брата и сестру в травмпукт. Теперь им предстоит серия уколов от столбняка и долгое лечение - ребята получили серьезные укусы.

- А родители Дианы и ее брата собираются подать иск в суд на администрацию, которая, по их мнению, не занимается отловом собак, - сообщили в издании.

ИСТОЧНИК KP.RU