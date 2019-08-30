2019-08-30T15:15:12+03:00
Происшествия

«Я просто пытался ее воспитывать» В Перми отчима, убившего 6-летнюю падчерицу, приговорили к пожизненному заключению

Также он должен выплатить 5 миллионов отцу убитой девочки
Андрей МАТЛИН
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В суде Дмитрий не снимал маску.В суде Дмитрий не снимал маску.Фото: Василий Вахрин
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В краевом суде Прикамья огласили приговор 34-летнему жителю Перми, который забил до смерти свою 6-летнюю падчерицу на глазах у ее 9-летней сестренки.

В зале суда еще раз прозвучали жуткие подробности трагедии, разыгравшейся почти ровно год назад - 31 августа прошлого года. Молодой сварщик-бетонщик Дмитрий в тот день не пошел на работу - он взял больничный, пожаловавшись на простуду. Когда утром его сожительница ушла из дома, он принялся за привычное дело – за воспитание двух девочек, которые остались с ним одни.

Все, кто знал Дашу, говорили, что она была похожа на ангелочка.

Все, кто знал Дашу, говорили, что она была похожа на ангелочка.

- А что? - оправдывался он потом на суде. - Так все родители поступают, наказывают детей, когда их воспитывают. Так делал и я.

Раньше его сожительница слала ему умоляющие эсэмэски.

- Давай расстанемся! - предлагала она. – Пусть будет больно мне, а не моим детям!

Мать убитой девочки писала отчиму умоляющие эсэмэски, требуя не бить детей. Но на суде его выгораживала.

Мать убитой девочки писала отчиму умоляющие эсэмэски, требуя не бить детей. Но на суде его выгораживала.

Но расстаться с парнем, ради которого год назад бросила отца 6-летней Даши, так и не смогла. И он продолжал «воспитывать» ее детей.

За несколько дней до того, как забил до смерти 6-летнюю Дашу, он «воспитывал» ее 9-летнюю сестру Ирину. В частности, разбил ей голову о стену. На ее теле потом эксперты обнаружат множество синяков и ссадин.

Ее сестре достанется больше.

По словам Дмитрия, в десять утра его разбудила старшая падчерица Ирина и сказала, что ее сестричка Даша не успела добежать до туалета. Он рассвирепел и пошел в детскую. В ход пошли руки и ноги.

- Сколько времени длилось избиение? – спросил судья Дмитрия.

- Не помню, полчаса или два, - ответил тот.

Все это время сестренка Даши находилась рядом и в ужасе смотрела на происходящее. Потом ей потребуется помощь психиатра и длительное лечение в специализированном учреждении. Следователи изымут настенный календарь, в котором девочка обводила карандашом дни, когда их с сестрой избивал отчим. Таких дней отмечено до ужаса много.

Старшая сестра рассказала: отчим их заставлял говорить, что синяки у них оттого, что они подрались. Фото: соцсети.

Старшая сестра рассказала: отчим их заставлял говорить, что синяки у них оттого, что они подрались. Фото: соцсети.

Когда, наконец, Дмитрий остановился, он отнес ребенка в душ и сел смотреть телевизор. А потом к нему прибежала Ирина и сказала, что Даша уже не дышит. По словам Дмитрия, он пытался делать девочке искусственное дыхание вплоть до приезда "скорой". Но перед этим не забыл вырвать с корнем и спрятать коноплю, которую он выращивал на подоконнике.

Однако работник бригады "скорой" на суде рассказала иное.

- Он не делал никакого искусственного дыхания, а метался по квартире, - сообщила она. - А сестра девочки сидела и причитала: "Как я теперь буду без нее?"

Настоящий отец убитой девочки подал к Дмитрию иск на 5 миллионов.

- Я понимаю, какое горе ему причинил, - сказал на суде Дмитрий. – Но сумма слишком большая. Как я ее выплачу? Может, мне придется пожизненно сидеть.

Его сожительница, у которой он до смерти забил дочку, заявила в зале суда, что будет его дожидаться и хочет выйти за него замуж.

- Я не понимаю, как она могла бросить меня ради такого чудовища, - признался отец убитой девочки.

И вот судья вынес вердикт: приговорить Дмитрия к пожизненному заключению. Также он выплатит отцу убитой девочки 5 миллионов рублей в качестве моральной компенсации.

- Он сможет зарабатывать деньги, отбывая срок в колонии особого режима, - объяснил судья.

- Из моего сына сделали монстра, а он во всем раскаялся, написал явку с повинной, - заявила после оглашения приговора мать Дмитрия. - Мы обязательно будем обжаловать этот приговор в Верховном суде.

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Преступление он совершил на глазах сестры девочки (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

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