«Я просто пытался ее воспитывать» В Перми отчима, убившего 6-летнюю падчерицу, приговорили к пожизненному заключению

В краевом суде Прикамья огласили приговор 34-летнему жителю Перми, который забил до смерти свою 6-летнюю падчерицу на глазах у ее 9-летней сестренки.

В зале суда еще раз прозвучали жуткие подробности трагедии, разыгравшейся почти ровно год назад - 31 августа прошлого года. Молодой сварщик-бетонщик Дмитрий в тот день не пошел на работу - он взял больничный, пожаловавшись на простуду. Когда утром его сожительница ушла из дома, он принялся за привычное дело – за воспитание двух девочек, которые остались с ним одни.

Все, кто знал Дашу, говорили, что она была похожа на ангелочка.

- А что? - оправдывался он потом на суде. - Так все родители поступают, наказывают детей, когда их воспитывают. Так делал и я.

Раньше его сожительница слала ему умоляющие эсэмэски.

- Давай расстанемся! - предлагала она. – Пусть будет больно мне, а не моим детям!

Мать убитой девочки писала отчиму умоляющие эсэмэски, требуя не бить детей. Но на суде его выгораживала.

Но расстаться с парнем, ради которого год назад бросила отца 6-летней Даши, так и не смогла. И он продолжал «воспитывать» ее детей.

За несколько дней до того, как забил до смерти 6-летнюю Дашу, он «воспитывал» ее 9-летнюю сестру Ирину. В частности, разбил ей голову о стену. На ее теле потом эксперты обнаружат множество синяков и ссадин.

Ее сестре достанется больше.

По словам Дмитрия, в десять утра его разбудила старшая падчерица Ирина и сказала, что ее сестричка Даша не успела добежать до туалета. Он рассвирепел и пошел в детскую. В ход пошли руки и ноги.

- Сколько времени длилось избиение? – спросил судья Дмитрия.

- Не помню, полчаса или два, - ответил тот.

Все это время сестренка Даши находилась рядом и в ужасе смотрела на происходящее. Потом ей потребуется помощь психиатра и длительное лечение в специализированном учреждении. Следователи изымут настенный календарь, в котором девочка обводила карандашом дни, когда их с сестрой избивал отчим. Таких дней отмечено до ужаса много.

Старшая сестра рассказала: отчим их заставлял говорить, что синяки у них оттого, что они подрались. Фото: соцсети.

Когда, наконец, Дмитрий остановился, он отнес ребенка в душ и сел смотреть телевизор. А потом к нему прибежала Ирина и сказала, что Даша уже не дышит. По словам Дмитрия, он пытался делать девочке искусственное дыхание вплоть до приезда "скорой". Но перед этим не забыл вырвать с корнем и спрятать коноплю, которую он выращивал на подоконнике.

Однако работник бригады "скорой" на суде рассказала иное.

- Он не делал никакого искусственного дыхания, а метался по квартире, - сообщила она. - А сестра девочки сидела и причитала: "Как я теперь буду без нее?"

Настоящий отец убитой девочки подал к Дмитрию иск на 5 миллионов.

- Я понимаю, какое горе ему причинил, - сказал на суде Дмитрий. – Но сумма слишком большая. Как я ее выплачу? Может, мне придется пожизненно сидеть.

Его сожительница, у которой он до смерти забил дочку, заявила в зале суда, что будет его дожидаться и хочет выйти за него замуж.

- Я не понимаю, как она могла бросить меня ради такого чудовища, - признался отец убитой девочки.

И вот судья вынес вердикт: приговорить Дмитрия к пожизненному заключению. Также он выплатит отцу убитой девочки 5 миллионов рублей в качестве моральной компенсации.

- Он сможет зарабатывать деньги, отбывая срок в колонии особого режима, - объяснил судья.

- Из моего сына сделали монстра, а он во всем раскаялся, написал явку с повинной, - заявила после оглашения приговора мать Дмитрия. - Мы обязательно будем обжаловать этот приговор в Верховном суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я только хотел ее наказать». Пермяк, который убил 6-летнюю падчерицу, выступил в суде

Преступление он совершил на глазах сестры девочки (подробнее…)