«Я только хотел ее наказать». Пермяк, который убил 6-летнюю падчерицу, выступил в суде

В Перми продолжается процесс по делу об убийстве 6-летней девочки. Дмитрий, 34-летний сожитель ее матери, рассказал в зале суда, что творилось в их доме 31 августа прошлого года.

По его словам, мама девочки в семь утра ушла на работу, а он простыл и был на больничном, поэтому остался дома. Они уже полгода жили в гражданском браке в комнате в общежитии, которую разгородили на детскую и спальню. В десять утра его разбудила 9-летняя падчерица Ирина и сказала, что ее 6-летняя сестричка Даша не успела добежать до туалета.

В детском садике маленькую Дашу называли ангелочком. Фото: личный архив героев публикации.

- Я разозлился, пошел в детскую и стал избивать Дашу, - монотонно объяснял Дмитрий. - Это длилось от получаса до часа. Затем я ее вымыл под душем и, поскольку она шаталась на ногах, отнес на руках и положил в кроватку. А сам сел смотреть видеоролики на телевизоре. Потом ко мне пришла Ирина и сказала, что Даша не дышит. Я зашел в детскую и увидел, что она лежит в той же позе, в какой я ее положил. Я сразу стал звонить своей матери, чтобы та вызвала «скорую», а сам стал пытаться оживить ребенка. В том, что Даши не стало, полностью моя вина. Но я не хотел ее убивать, а только наказать. Я понимаю, какое горе причинил отцу девочки и своим родным. Моя мать, например, постарела на 10 лет.

Эксперты насчитают на теле девочки 32 жутких раны от ударов.

«Наказывал» детей Дмитрий, как он сам признался, по разным поводам. То кран в душевой сломают, то не подоконник заберутся. За несколько дней до убийства Даши он, к примеру, рассек голову Ирине.

- Я ее ударил головой о стенку, - признался он.

На суде выяснилась жуткая подробность: старшая дочка рассказала следователям, что в календаре карандашом обводила кружочком дни, когда молодой отчим их с сестренкой избивал. Таких дней набралось много.

Дмитрий заявил, что девочка на него наговаривает.

- В эти дни я никого не бил, - уверенно сказал он прокурору.

- А в какие - бил? – уточнила она.

- Этого я не помню, - ответил обвиняемый. – Я просто их наказывал, как во всех семьях делают, когда нашкодничают.

Дмитрий согласился, что должен выплачивать отцу погибшей девочки моральную компенсацию.

- Но не 5 миллионов, как тот просит, это слишком много, - объяснил он в суде. – Мне ведь, возможно, назначат пожизненное заключение, как я смогу их выплатить?

Прокурор пока не озвучила, какое наказание будет требовать для Дмитрия. Того обвиняют в убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью, максимальный срок по этой статье, действительно, - пожизненный.

Во вторник на следующей неделе в краевом суде начнутся прения сторон по этому делу.

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