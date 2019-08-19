«Платине» - 40. «Драгоценная» нефтеперекачивающая станция России отмечает юбилей

Денно и нощно перекачивает нефть через Уральский хребет самая отдаленная станция АО «Транснефть - Прикамье» - ЛПДС «Платина». Ее мощные насосы, словно большое сердце, без устали вот уже сорок лет подряд прогоняют по нефтепроводам драгоценную «кровь земли». И трудно представить себе, что когда-то на месте этого современного, оснащенного высокотехнологичным оборудованием, предприятия с прекрасными условиями для работы и отдыха стояли заурядные «времянки».

Важная точка на карте России

Один из бывших начальников «Платины» Марат Арсланов вспоминает, как в 1979 году он, выпускник Уфимского нефтяного института, получив направление на работу, буквально умолял руководство побыстрее отправить его к месту службы. «Управленцы переглянулись между собой и кивнули на вертолет, стоявший на площадке: «Ну, так лети с ними!» Вертолет еще не успел набрать высоту, как юноша прильнул к иллюминатору в желании полюбоваться с высоты птичьего полета панорамой станции, на которой ему предстояло работать. Но прошли полчаса, час, два часа, а внизу по-прежнему - безбрежное море тайги. И вдруг посреди этого моря вертолет стал снижаться.

Ступив на землю и оглядевшись по сторонам, парень обомлел. Когда к нему вернулся дар речи, первое слово, которое он смог произнести, было «Ужас!». Необустроенный вид маленькой станции и захолустный поселок привели его, городского жителя, в отчаяние. Легче стало дышать молодому человеку, когда он узнал, что это не край света, что цивилизация всего в каких-то ста километрах отсюда - большой промышленный город Нижний Тагил.

Но молодой инженер трудностей не испугался, трудился не за страх, а за совесть, чем заслужил уважение коллег и высокую оценку своих заслуг руководством. И, отработав положенные четыре года, не сбежал из медвежьего угла в теплые края, а продолжил свою работу на благо страны.

23-летним пареньком пришел на станцию Владимир Балыкин. Он застал те времена, когда недалеко от маленького старательского поселка, давшего название строящейся станции, огромные экскаваторы рыли землю, завозили и монтировали оборудование приехавшие со всех концов страны специалисты. Люди работали, не жалея времени и сил, стараясь быстрее закончить строительство - стране была нужна нефть.

Когда работа - вся жизнь

Многие из тех, кто работал на «Платине» с первых дней ее основания, давно уже на пенсии. Но ветераны даже на заслуженном отдыхе не перестают быть частью станции и почитают за честь помочь новым сотрудникам в их важном деле.

- Родилась я в Сызрани, там окончила нефтяной техникум, а в 1979 году мы с мужем приехали на «Платину», - вспоминает Елена Надеева. - Я тогда была девчонкой - 19 лет всего. Тревожно было, но надежд было больше! Я ведь после техникума получила распределение на ЛПДС «Елизаветинка» - это в Самарской области. Но нас пригласили поработать на «Платине», которая к тому времени уже была построена. И я, и муж были тогда молодыми специалистами, и нас отпустили на Урал. Первый год жили на станции: стоял здесь вагончик, в нем нам выделили комнатку. Муж работал инженером-энергетиком, я товарным оператором.

Новая интересная работа закрутила Надеевых, а там и быт стал налаживаться - сначала дали однокомнатную квартиру, потом двухкомнатную. Родились три дочери.

- Я сейчас на пенсии, но всегда искренне радуюсь, когда меня приглашают поработать, - улыбается Елена. - Значит, все еще есть во мне нужда. Приятно, что помнят. И коллектив у нас знаете какой прекрасный!

«Скажу честно: я люблю свою работу»

15 лет работает на «Платине» Михаил Вотенцов. За это время от слесаря технологического оборудования дорос до должности начальника линейной аварийной эксплуатационной службы (ЛАЭС).

- Характер у меня такой - мне постоянно надо идти вперед, - улыбается Михаил Михайлович.

В 2004 году приняли Михаила Вотенцова на работу слесарем технологических установок, через два года предложили освоить новое направление, попробовать себя в должности оператора нефтеперекачивающей станции. Дорос Михаил до старшего оператора, а там судьба вновь сделала карьерный поворот - освободилось место мастера в линейной эксплуатационной службе.

- Я согласился сразу, - вспоминает Михаил.

Дальше все происходило стремительно: сначала мастер, потом заместитель начальника, затем начальник службы.

- Вижу себя только в «Транснефти». Коллектив очень хороший, много новых людей приходит, молодежь. С каждым годом работа становится все лучше. Далеко вперед ушла охрана труда, промышленная безопасность. У нас прекрасные условия работы, простому рабочему человеку руководство старается помочь. Скажу честно: я люблю свою работу. Каждый день новые задачи, новые решения.

Известно, что платина ценится дороже золота еще и потому, что сфер ее применения - в медицине, радиотехнике, производстве компьютеров - с каждым годом становится все больше. Вот и станция, названная в честь этого благородного металла, несмотря на свой солидный возраст, - современное динамично развивающееся предприятие, готовое к вызовам нового времени. В 2015-2016 годах для повышения технологической надежности и устойчивости транспортировки нефти здесь построили новый резервуар с плавающей крышей для хранения нефти объемом 50 тысяч кубометров. Сложными автоматизированными системами виртуозно управляют высококвалифицированные специалисты. Сделали они очень много, но главные свершения и достижения еще впереди.