Семейный клуб «Хорошие ребята» из Голованово представил свой проект на Всероссийском форуме молодых семей

Семейный клуб детского сада №358 «Хорошие ребята» из микрорайона Голованово города Перми принял участие во Всероссийском форуме молодых семей, который проходил в Пскове с 5 по 9 августа. Участие клуба стало возможным после победы на краевом уровне - в конкурсе «Прикамская семья -2019».

Клуб «Хорошие ребята» работает уже пятый год. Дети вместе с родителями создают совместные постановки, участвуют в танцевальных конкурсах и спортивных мероприятиях, занимают призовые места.

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На краевом конкурсе «Прикамская семья - 2019», проходившем в июне, семейный клуб победил с игровой театральной фантазией «Зернышко» по одноименной поэтической сказке Льва Кузьмина (детский писатель долгое время жил в Голованово и написал там много своих замечательных произведений. - Авт.). В начале августа команда отправилась на третий этап конкурса - Всероссийский форум молодых семей. Поездку в Псковскую область клубу помогла организовать Группа предприятий «ПЦБК».

Цель Всероссийского форума молодых семей, по задумке организаторов, - укрепить институт молодой семьи и популяризовать семейные ценности в молодежной среде. На форуме собралось более 400 человек из 40 регионов страны.

Члены клуба «Хорошие ребята» из Перми в Псков добирались на поезде с пересадкой в Санкт-Петербурге. В северной столице страны у них было три часа свободного времени. Воспользовавшись возможностью, пермяки посетили Музей железнодорожного транспорта. А уже в Псковской области осмотрели один из древнейших русских городов Изборск и Музей этнической культуры.

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А 5 августа начался форум, и времени на свободные прогулки почти не осталось.

- Мы были заняты буквально с 9 до 23 часов вечера, очень плотный график, - рассказала участница клуба Светлана Баженова. - В течение всех дней форума проходили различные дискуссии, лекции, семейные сессии, мастер-классы: мужские, женские, которые касаются отношений и супругов друг с другом, и родителей с детьми.

В рамках форума также прошел Всероссийский конкурс молодежных проектов в номинации «Вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития». Максимальная сумма гранта - три миллиона рублей.

Заручившись поддержкой Группы предприятий «ПЦБК» и Общественного центра «Голованово», команда «Хорошие ребята» представили на суд жюри свой проект «МамаБум, или Семейные истории». По проекту планируется увеличить число активных членов клуба с 30 семей до 200. В рамках образовательного модуля проектом предлагается запустить работу консультационной службы, где будут проходить встречи жителей Голованово с педагогами, психологами, медиками. А для мам в декрете будут проводиться презентации на тему самозанятости. Запланированы творческие мастер-классы для взрослых и спортивные занятия по разным направлениям. Кроме того, проект включает конкурс социальных инициатив при поддержке главного партнера проекта ПЦБК.

Фото компании

Члены жюри положительно оценили разработанные положения проекта, но предложили его немного доработать. До 30 августа команда должна внести коррективы, а после - состоится дополнительная комиссия, где жюри решит, получат ли «Хорошие ребята» грант на реализацию проекта.

- Клуб «Хорошие ребята», созданный в Голованово, - это пример сохранения семейных ценностей, дружбы и взаимопомощи, творческого развития взрослых и детей. Участники клуба постоянно что-то придумывают, проводят, сами участвуют в конкурсах, занимая призовые места. Группа предприятий ПЦБК поддерживает клуб во всех его начинаниях, он проводит большую и важную работу, - говорит заместитель генерального директора ЗАО «ПЦБК» Андрей Алексеев.