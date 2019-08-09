Интервью близнецов из «Электроника»: «Мы с братом чуть не убили друг друга из-за роли»

Братья Торсуевы приехали в Пермь на фестиваль позитивного кино. У них и у самих настроение было весьма позитивное, и они рассказали немало интересного журналистам «Комсомольской правды» о себе и о том, как 40 лет назад снимался фильм «Приключения Электроника», ставший культовым для многих поколений детворы.

В жизни Сыроежкин выглядит построже и носит бородку, а вот Электроник, наоборот, смущенно улыбается.Фото: Василий Вахрин

Владимир, сыгравший хулиганистого Сыроежкина, сейчас, наоборот, - строгий, с бородкой. А вот неулыбчивый по фильму Электроник – Юрий Торсуев, напротив, все время улыбался, смущенно поглядывая через свои большие очки.

Сыроежкин: мы с Электроником чуть не убили друг друга из-за роли 00:00 00:00

- Мы пробовали подшучивать над режиссерами во время съемок фильма и подменять друг друга на съемочной площадке, но из этого ничего не вышло, - припомнил Владимир. – Юра настолько вошел в роль серьезного Электроника, что ему никак не удавалось улыбнуться по-человечески. Зато теперь ему это удается прекрасно!

И оба с серьезным видом дают интервью юному журналисту.Фото: Василий Вахрин

- Перед съемками мы подрались из-за того, кому кого играть, чуть не убили друг друга! – засмеялся Юрий. – Оба хотели играть Сыроежкина. Мне пришлось уступить.

Еще в советские времена ходил слух, что папа братьев-близнецов был крупным партийным чиновником, поэтому-то им и доверили роли. Гуляла также байка, что знаменитый гараж Сыроежкина существовал у их семьи на самом деле.

В знаменитом гараже Сыроежкина было все - друзья, собака, мопед, гитара и даже близнец-робот. Кадр из фильма.

- Про папу правда только отчасти, - признался Владимир. – Он, действительно, был секретарем ЦК ВЛКСМ. Но в фильм нас взяли случайно, а не по блату. Администратор съемочной группы обзванивал московские школы, искали братьев-близнецов, которые умели бы играть на гитаре и ездить на мопеде. Благодаря нашим родителям мы умели делать и то, и другое.

Повзрослевший Электроник охотно раздает автографы.Фото: Василий Вахрин

- Также благодаря отцу мы прославились за 12 лет до того, как вышел фильм – буквально в день своего рождения! – смеется Юрий. – О том, что мы с братом родились, объявили делегатам пленума ЦК ВЛКСМ, который проходил 22 апреля 1966 года и был посвящен дню рождения Ленина. Кто-то из них обратил внимание: на лацканах дорогих костюмов у членов президиума нет комсомольских значков. И, выйдя на трибуну, стал их критиковать за это. Тогда первый секретарь ЦК выкрутился. Он сказал: «У Юрия Владимировича Торсуева родились братья-близнецы, мы всю ночь провели у роддома, вот и не успели надеть значки». Так что веселые истории для нас с братом начались с самого начала. Читателям и радиослушателям «Комсомолки» мы также хотели бы пожелать побольше приключений и позитива в жизни!

Сыроежкин тоже с удовольствием общается с поклонниками и поклонницами.Фото: Василий Вахрин

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