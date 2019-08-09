Тогда и сейчас: как за 40 лет изменились близнецы из фильма «Приключения Электроника»

СЕГОДНЯ 15:06 2019-08-09T15:30:31+03:00

Сыроежкин по сценарию постоянно улыбается, а Электроник нет. Кадр из фильма.

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- А покажите какую-нибудь сценку из фильма! – попросили дети, которые собрались под шатром Зеленого театра в парке Горького, чтобы пообщаться с братьями Торсуевыми – с Сыроежкиным и его электронной копией из культового фильма советской поры «Приключения Электроника».

- А что это ты на меня такой похожий! – произнес свою знаменитую фразу Владимир, повернувшись к брату Юрию.

В жизни все наоборот - Сыроежкин строгий, с бородкой, а Электроник - улыбчивый и в очках.Фото: Василий Вахрин

- Мы приехали в Пермь на Всероссийский кинофестиваль молодежных позитивных кинофильмов, - рассказал Юрий. – Будем надеяться, что детское кино понемногу возродится.Некоторые маленькие зрители заулыбались. Действительно, бородатый серьезный 52-летний Сыроежкин сейчас, 40 лет спустя, не походил как две капли воды на своего улыбчивого брата-близнеца в очках. Причем, даже современные дети знают: в фильме все наоборот, это Электроник - неулыбчивый и строгий, а Сыроежкин – веселый и хулиганистый.

Показ кинокартин фестиваля состоится завтра, в субботу, во Дворце молодежи на улице Петропавловской.

ИСТОЧНИК KP.RU