Как теперь живет бездомный мужчина, которого запинала пермская чиновница
В Минсоцразвития Прикамья рассказали, что сейчас с бездомным, которого в конце июля запинала ногами чиновница.
25 июля сотрудница Росреестра почувствовала неприятный запах с улицы. Она вышла и увидела лежащего на пороге здания бездомного мужчину.
В Перми уволили чиновницу, избившую бездомного
- Быстро собирайся и уходи отсюда, - сказала чиновница мужчине. А потом стала его пинать.
Прохожие стали заступаться за бездомного, но сотрудница Росреестра продолжала его «будить».
В центре Перми женщина пинает бездомного Видео: АИФ-Прикамье.В центре Перми женщина пинает бездомного
Позже мужчину забрали в Центр социальной адаптации. А чиновницу уволили.
Мы решили узнать, как сейчас дела у бездомного пермяка. Как рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Пермского края, он все еще находится в Центре социальной адаптации.
- Ему оказана необходимая медицинская помощь, предоставлена новая одежда и обувь, - рассказали в ведомстве. - 8 августа мужчина получил восстановленный паспорт. Сейчас решается вопрос о помещении его в медицинское учреждение для прохождения врачебной комиссии с целью установления инвалидности.
Так сейчас выглядит мужчина. Фото пресс-службы Минсоцразвития
К сожалению, пока не удалось найти близких бездомного мужчины. Но если семья так и не объявится, его определят в дом-интернат для престарелых и инвалидов.
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ИСТОЧНИК KP.RU