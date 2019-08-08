2019-08-08T14:44:36+03:00
Общество

Как теперь живет бездомный мужчина, которого запинала пермская чиновница

Семью мужчины найти пока не удалось
Елена КОНОВА
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Кадр с видео и фото бездомного, которым поделилась пресс-служба МинсоцразвитияКадр с видео и фото бездомного, которым поделилась пресс-служба Минсоцразвития
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В Минсоцразвития Прикамья рассказали, что сейчас с бездомным, которого в конце июля запинала ногами чиновница.

25 июля сотрудница Росреестра почувствовала неприятный запах с улицы. Она вышла и увидела лежащего на пороге здания бездомного мужчину.

В Перми уволили чиновницу, избившую бездомного

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- Быстро собирайся и уходи отсюда, - сказала чиновница мужчине. А потом стала его пинать.

Прохожие стали заступаться за бездомного, но сотрудница Росреестра продолжала его «будить».

В центре Перми женщина пинает бездомного Видео: АИФ-Прикамье.В центре Перми женщина пинает бездомного

Позже мужчину забрали в Центр социальной адаптации. А чиновницу уволили.

Мы решили узнать, как сейчас дела у бездомного пермяка. Как рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Пермского края, он все еще находится в Центре социальной адаптации.

- Ему оказана необходимая медицинская помощь, предоставлена новая одежда и обувь, - рассказали в ведомстве. - 8 августа мужчина получил восстановленный паспорт. Сейчас решается вопрос о помещении его в медицинское учреждение для прохождения врачебной комиссии с целью установления инвалидности.

Так сейчас выглядит мужчина. Фото пресс-службы Минсоцразвития

Так сейчас выглядит мужчина. Фото пресс-службы Минсоцразвития

К сожалению, пока не удалось найти близких бездомного мужчины. Но если семья так и не объявится, его определят в дом-интернат для престарелых и инвалидов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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