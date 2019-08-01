2019-08-01T15:03:04+03:00
Общество

«Нужно всегда оставаться человеком». В Перми уволили чиновницу, избившую бездомного

По мнению начальства, подобное поведение недопустимо
Лилия Абибулаева
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Фото: пресс-служба МинсоцразвитияФото: пресс-служба Минсоцразвития
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25 июля сотрудница Росреестра решила пинками разбудить лежащего на пороге дома в центре Перми бездомного. Лето. Тепло, окна раскрыты и тут в помещение, где работают женщины, начал проникать неимоверный запах немытого тела. Начальница отдела взяла на себя ответственность избавить сотрудниц от неприятного запаха. Однако меры, предпринятые женщиной, начальство посчитало неприемлемыми для государственной служащей и ее уволили.

Несмотря на то, что за время службы чиновница проявила себя только с лучшей стороны, дальнейшее сотрудничество с ней было невозможно.

- Этот крайне неприятный случай должен быть уроком всем работникам системы Росреестра. Необходимо оставаться человеком в любой жизненной ситуации. Подобное поведение недопустимо ни для кого, а для госслужащего тем более. Не нужно забывать, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности органов государственной власти и государственных служащих. Это базовые принципы служебного поведения госслужащих, − комментирует ситуацию руководитель ведомства Виктория Абрамченко

Крутой поворот настал и в жизни второго участника конфликта. За бездомным оперативно приехали специалисты пермского Центра социальной адаптации. Его посадили в УАЗик и повезли Центр. С мужчиной работают психологи и помогают в оформлении документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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