Взрыв газа на Пермском пороховом заводе: уже трое погибших
В понедельник, в полдень, в одном из цехов Пермского порохового завода, расположенного на улице Гальперина, прогремел взрыв.
Предприятие относится к числу наиболее пожароопасных. Поэтому когда сообщение о взрыве поступило в центр управления кризисными ситуациями МЧС по Пермскому краю, туда срочно отправили несколько бригад пожарных – 42 человека и 19 единиц техники.
Но тушить пожар не потребовалось.
Как сообщили пожарным на предприятии, в одном из заводских цехов, который находился на консервации, проводились ремонтные работы. В какой-то момент там взорвался 50-литровый баллон газа, который используется для сварочных работ.
Дальнейшего распространения огня не последовало - в этом цехе не производится основная продукция завода. Но в результате взрыва на месте погиб человек. Еще двух сотрудников на «скорых» экстренно доставили в отделение реанимации МСЧ №11.
У одного из них взрывом оторвало руку, у другого оказалась серьезно повреждена грудная клетка. Руководитель Пермского центра медицинских катастроф Олег Федоткин рассказал, что обоих подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но спасти их не удалось.
- Оба скончались на операционном столе, - сообщили в краевом минздраве.
Таким образом, взрыв газа на Пермском заводе унес жизнь трех человек. По некоторым данным, первым смертельную контузию получил 59-летний Николай К., в реанимации скончались 25-летний Роман М. и 33-летний Александр Г.
По факту гибели работников на Пермском пороховом заводе следователи СУ СКР по Пермскому краю начали доследственную проверку.
- Следователи-криминалисты осматривают место происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего, - сообщили в этом ведомстве. – По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда на предприятии и принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
- Со слов диспетчера Пермского порохового завода, происшествие на технологический процесс предприятия не повлияет, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
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