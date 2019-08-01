Определены победительницы в конкурсе «КП»-Пермь» «Феи в белых халатах»

Закончился наш конкурс «Феи в белых халатах». Он проходил с середины июня до конца июля. За призовые места боролись 34 «феи» из разных больниц города и края. Три участницы, которые набрали большинство голосов, будут приглашены на торжественное награждение в редакцию «Комсомольской правды» в Перми.

А сейчас знакомимся с победительницами! Первое место заняла Алла Владимировна Колодная. Она получила 2505 голосов.

Фото из архива участницы

- Колодная Алла Владимировна - врач акушер-гинеколог высшей категории, заведующая гинекологическим отделением стационара «Пермский краевой онкологический диспансер», - рассказали ее коллеги. - В совершенстве владеет всеми методами обследования, диагностики, планирования и проведения оперативного лечения, берет на себя больных с наиболее тяжелыми злокачественными новообразованиями всех локализаций. Алла Владимировна пользуется большим авторитетом среди коллег по работе, при общении с пациентами и коллегами всегда доброжелательна.

Второе место заняла Мирзалиева Флорида Абдуловевна. У нее 2124 голосов.

Фото из архива участницы

- Я работаю в частной клинике старшей медицинской сестрой, - пишет про себя «фея». - Имею высшую категорию. Очень люблю свою работу.

А третье место заняла Рочева Яна Игоревна, старшая медицинская сестра урологического отделения ГБУЗ ПК ГКБ им С.Н.Гринберга. У нее 696 голосов.

Фото из архива участницы

Мы свяжемся со всеми победительницами и расскажем, когда состоится награждение. Огромное спасибо всем врачам и медсестрам за участие в нашем конкурсе!

Партнеры конкурса:

Стоматологическая клиника "Аллада" на Леонова 23, Мира 69, 226-25-00

Магазин медицинской одежды "Стильный доктор" на Екатерининской 109а, 2 этаж ТЦ "Моби Дик", 288-75-95

Ювелирный центр "Золотой апельсин" на Комсомольском пр-те, 62, 246-22-52