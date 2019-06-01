2019-06-13T11:22:55+03:00
Общество

Фотоконкурс «КП»: «Феи в белых халатах»

Выбираем самую обаятельную и привлекательную медсестру Пермского края
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Выбираем самую обаятельную и привлекательнуюВыбираем самую обаятельную и привлекательнуюФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Медсестры приходят к нам на помощь, когда мы болеем, облегчают боль и дарят надежду, и поэтому мы часто зовем их ласково и нежно – «феи в белых халатах». Медиахолдинг «Комсомольская правда» вновь объявляет фотоконкурс «Феи в белых халатах», чтобы определить самую обаятельную и привлекательную медсестру Пермского края.

В рамках конкурса фотографии медицинских работников с краткими рассказами о них будут размещены на сайте «Комсомольской правды». За участниц конкурса будут голосовать читатели сайта. Сами участницы также могут размещать информацию о конкурсе с просьбой голосовать за них на своих страницах в социальных сетях.

Голосование начнется 17 июня и продлится до 1 августа. Итоги будут подведены 5 августа. Три участницы, набравшие большее количество голосов, получат призы и ценные подарки от партнеров конкурса и «Комсомольской правды». Статья о победительницах с указанием лечебных учреждений будет размещена на сайте «КП».

В прошлом году фотоконкурс вызвал большой интерес у читателей сайта «Комсомольской правды». За наших «фей» проголосовали около 27 000 уникальных посетителей.

Как проголосовать

Внимание! Для борьбы с накруткой в фотоконкурсах мы ввели авторизацию.

На странице конкурса (над фотографиями участниц) вы видите четыре цветные кнопки со значками разных соцсетей. Для того, чтобы отдать свой голос за понравившуюся участницу, необходимо нажать ту кнопку, которая обозначает вашу любимую соцсеть.

Если на компьютере не выполнен вход в ваш аккаунт, то сайт попросит выполнить вход. Если вы уже вошли в свой аккаунт, то для авторизации на нашем сайте больше ничего делать не нужно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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