2019-03-26T16:52:25+03:00
Общество

Почему в Перми не чистят Мотовилихинский пруд?

Пермяки хотят летом там загорать и купаться. Мы выясняли, получится ли
Андрей МАТЛИН
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Так пока выглядит Мотовилихинский пруд.Так пока выглядит Мотовилихинский пруд.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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- Почему никто больше не работает на пруду? А летом он так и будет стоять пересохшим? К тому же сейчас разворошили ил на дне, от него уже идет неприятный запах, а что в летний сезон будет? - спрашивали жильцы частных домов и особняков, расположенных вокруг Мотовилихинского пруда, когда мы приехали на пруд сделать снимки.

В ноябре прошлого года в Мотовилихинском пруду спустили воду, чтобы его почистить. Из федерального бюджета на это выделили 13 миллионов рублей. Составили проект со сроком окончания работ до 1 декабря этого года.

В пруду проложили дренажные траншеи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пруду проложили дренажные траншеи.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

При этом чиновники говорили, что если все пойдет хорошо, воду в пруд, возможно, начнут запускать уже этим летом. Все же понимают, что горожанам хочется и позагорать на пруду.

Но эти оптимистические прогнозы, похоже, не оправдываются.

На паспорте объекта сказано, что он должен быть закончен до 1 декабря. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На паспорте объекта сказано, что он должен быть закончен до 1 декабря.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы рассчитывали зимой проложить дороги по льду и пустить по ним бульдозеры, но из-за теплой зимы этого не удалось сделать, - говорит ответственный за работы на Мотовилихинском пруду компании-подрядчика ООО «Буматика» Александр Черемных. - Тогда немного подкорректировали технологию работ - загнали на дно пруда экскаватор-амфибию. Использование такой болотоходной техники допускается проектом. Эта амфибия подгребала ил к берегу, а оттуда уже обычными экскаваторами перегружали грунт на самосвалы и вывозили его на полигон за городом. Грунта вывезено уже достаточно много.

На дно пруда из-за воды пришлось вывести экскаватор-амфибию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На дно пруда из-за воды пришлось вывести экскаватор-амфибию.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сейчас, по словам Александра Черемных, экскаватор-амфибия продолжает работать по ночам, когда стоит минусовая температура. Но вот-вот начнется половодье, и работы придется приостановить. Их продолжат, когда паводок закончится.

И летом пляжа там не будет.

Дорогостоящий экскаватор-амфибию днем и ночью охраняют два охранника в "ГАЗели". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дорогостоящий экскаватор-амфибию днем и ночью охраняют два охранника в "ГАЗели".Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Вообще-то мы рассчитываем управиться до октября, если получится, постараемся и раньше, - говорит Александр Черемных.

По словам Александра Черемных, жильцам близлежащих домов, действительно, придется потерпеть запах ила.

- Они уже и сейчас на него жалуются, - признался он. - Но что делать? Мы все делаем по проекту.

В пересохшем пруду уже прибывает талая вода, и на канал в Райском саду вернулись утки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пересохшем пруду уже прибывает талая вода, и на канал в Райском саду вернулись утки.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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