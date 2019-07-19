Автопраздник для всей семьи

14 июля официальный дилерский центр ŠKODA «Камская Долина» совместно со ŠKODA AUTO на площадке перед ТРК «Спеши Love» создали уникальный проект для жителей Перми - ŠKODA EXPERIENCE. Специально построенная внедорожная трасса, уникальный мультимедийным арт-объект, интеллектуальный и детский тест-драйвы - впечатлили и порадовали гостей мероприятия.

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За целое воскресенье более 800 любителей автомобилей ŠKODA посетили уникальную площадку, на которой можно было познакомиться со всей линейкой автомобилей и с самой атмосферой бренда в целом.

ŠKODA FAMILY

ŠKODA это семейный бренд, поэтому на мероприятиях бренда и взрослым, и детям всех возрастов всегда есть, чем заняться.

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В этот раз для малышни были организованы зоны детского тест-драйва с мини-машинками и велосипедами, спортивно-игровая локация с мини-батутами, а также зона с аквагримом, игровыми приставками и другими активностями. Кстати, все автомобили для «взрослого» тест-драйва были оборудованы детскими креслами, чтобы будущие водители смогли в безопасности прокатиться с родителями. С собой можно было взять даже двухмесячного малыша, для таких случаев сотрудники автосалона предоставляли автолюльки.

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На мероприятии от “Камская Долина” ŠKODA было продумано все! Не забыли даже про домашних питомцев! Для четырехлапых членов семьи на площадке предусмотрели специальные поилки, а в машинах - лицензированные ремни.

ТЕСТИМ ДРАЙВОВО!

Консультанты дилерского центра помогали всем гостям ориентироваться на площадке и записывали желающих на тест-драйв.

Пройти трассу можно было самостоятельно при наличии водительских прав и стаже не менее 2 лет. Если чего-то из этого не было за руль садился инструктор. Оff-road трасса была доступна на автомобилях ŠKODA KODIAQ.

Все желающие могли проверить ход KODIAQ по искусственным неровностям, имитирующим асфальтные работы. Подобные препятствия раскрывают возможности подвески автомобиля, которая позволяет практически не чувствовать вибраций, возникающих при движении по таким барьерам.

Полный привод и мощный двигатель можно было потестить на испытании кочками. А преимущество высокого клиренса и геометрии автомобиля пермяки смогли ощутить на подъеме в гору под углом 25 градусов и проезде на высоте 4 метров с боковым уклоном более 35 градусов, имитирующим езду по сложному горному серпантину.

Кульминацией тест-драйва стал заезд на автомобиле под 14-метровый купол, созданный при участии лучших мультимедийных художников России. Уникальный арт-объект состоял из двенадцати проекторов под куполом и позволил погрузиться в виртуальное пространство и получить незабываемые впечатления от имитации поездки по красивым местам нашей планеты.

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Тест-драйв всей модельной линейки ŠKODA можно пройти каждый день в дилерском центре «Камская долина» по адресу Спешилова 105а или по телефону 214-84-84.