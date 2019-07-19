2019-07-19T16:36:24+03:00
Общество

«Просили 15 миллионов, отсудили полтора». Пермская краевая больница заплатит по 500 тысяч рублей дочерям умершей пациентки

60-летняя женщина скончалась, когда врач ошибочно проколол ей артерию
Алена ОВЧИННИКОВА
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Истцы и ответчик не согласились на примирение сторон, поэтому слушание дела в судах тянулось несколько лет.Истцы и ответчик не согласились на примирение сторон, поэтому слушание дела в судах тянулось несколько лет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В деле о смерти 60-летней пациентки Пермской краевой клинической больницы поставлена точка. Эта история длилось более трех лет, и в итоге решение суда о взыскании морального вреда в пользу родственников умершей женщины, пермский краевой суд признал законным.

Медицинская ошибка, унесшая жизнь пациентки, была совершена в марте 2016 года. 60-летняя жительница Александровска специально приехала в Пермь, чтобы сделать пункцию костного мозга. Во время манипуляции врач-гематолог Пермской краевой клинической больницы Вадим Насихов проколол ей артерию. На следующий день женщина скончалась в реанимации от внутреннего кровотечения.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи». На суде доктор не признал своей вины, объясняя, что проводил процедуру строго по методике. До этого он уже 33 раза делал подобные манипуляции, и все они проходили без осложнений.

- Суд признал, что врачебную ошибку допустил доктор, поэтому при вступлении приговора в законную силу иск о взыскании морального вреда автоматически предъявляется к больнице, где он работал, - сообщил «КП» директор пермского медицинского правозащитного центра Евгений Козьминых. – Три дочери умершей женщины и краевая больница не согласились на примирение сторон, поэтому слушание дела в судах тянулось несколько лет.

Первоначально истцы просили в качестве возмещения морального вреда по пять миллионов рублей, но суд значительно уменьшил эти суммы. Также подавал иск и зять умершей пациентки, объясняя, что понес большую утрату после того, как потерял тещу. Но по закону суд отклонил его иск.

- Принимая во внимание тот факт, что в связи с гибелью близкого человека, истцы испытывают глубокие нравственные страдания, суд постановил взыскать с ГБУЗ ПК компенсацию морального вреда в пользу каждой из них в размере 500 000 рублей, - сообщили в пресс-службе пермского краевого суда. - Судебная коллегия по гражданским делам решение суда первой инстанции оставила без изменения.

По словам медицинского правозащитника, это не самые большие иски, выигранные истцами в связи со смертью родных из-за врачебной ошибки. Максимальный иск, удовлетворенный судом за последние месяцы, составил 4,5 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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