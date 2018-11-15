Врачи со всей страны собирают деньги гематологу из Перми, которого осудили за смерть пациентки

Весной этого года врача-гематолога Пермской краевой клинической больницы Вадима Насихова осудили на два года условно. Медика признали виновным в причинение смерти по неосторожности: он сделал пациентке трепанобиопсию (процедуру проводят специальной иглой, чтобы получить образец костного мозга), а через двое суток женщина умерла.

Экспертиза показала, что смерть наступила в результате внутреннего кровотечения из-за повреждения артерии во время процедуры.

- 21 марта 2016 года я провел пациентке трепанобиопсию, - рассказывает Вадим. - Костный мозг был отправлен на гистологическое обследование, на основании которого подтвердили заболевание крови. К вечеру состояние пациентки ухудшилось. Хирурги провели экстренную операцию по перевязке внутренней подвздошной артерии. Признаков активного кровотечения после перевязки не было, но через день пациентка умерла.

Московские эксперты сделали вывод, что смерть пациентки наступила вследствие массивной кровопотери вследствие нарушения методики выполнения.

Сам врач утверждает, что проводил процедуру строго по методике. Более того, до этого случая он уже 33 раза проводил подобные манипуляции, и все они проходили без осложнений.

- Если бы у пациентки было кровотечение, на которое указывают эксперты, она бы скончалась при мне или через несколько часов после процедуры, а не через два с половиной дня, - продолжает гематолог. - Тем более у пациентки подтвердилось заболевание крови со склонностью к тромбозам и кровотечениям одновременно.

Это, по мнению врача, и могло стать причиной смерти.

Врач настаивал, что его вины в случившемся нет, подал апелляционную жалобу, но приговор суда оставили без изменений. Позднее Насихова все-таки освободили от уголовной ответственности - по его делу истек срок давности, однако он должен выплатить родственникам погибшей женщины 300 тысяч рублей моральной компенсации.

- Я работаю на двух работах - в поликлинике на приеме, дежурю в стационаре, подрабатываю в аптеке, - говорит доктор. - Моей семье надо платить ипотеку, жена в декрете, сыну два года. Еще пришлось взять потребительский кредит на 300 тысяч рублей, чтобы оплатить услуги адвоката.

За пермского гематолога в соцсетях заступились его коллеги со всей страны. Дело Насихова уже сравнили с нашумевшей историей Елены Мисюриной - это гематолог из Москвы, которая получила два года колонии за смерть пациента после аналогичной процедуры.

Управляющий партнер Юсуповской больницы в Москве Борис Бобров объявил о сборе денежных средств для пермского врача.

- Вадим сейчас находится в бедственном положении, - написал Борис Бобров в фейсбук-сообществе «В поддержку Елены Мисюриной». - Я помогу ему некоторой суммой, однако, подумал, что кто-то из коллег тоже хотел бы помочь. Мне же кажется, что помогать коллегам, оказавшимся в беде, важно и нужно. И, боюсь, нам все чаще придется это делать. Надеюсь, со мной кто-то согласится.

В краевой больнице сообщили, что оснований, чтобы уволить врача, у них нет. Когда будет решение суда о 16-миллионом иске, пока неизвестно.

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