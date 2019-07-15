Пермячка через 70 лет узнала, что ее перепутали в роддоме и отдали в чужую семью

- Вы не представляете, как тяжело встретить такой удар судьбы в 70 с лишним лет, - вытирает слезы пенсионерка из Перми Людмила Абросимова, которая только недавно узнала, что мама и две младшие сестры оказались неродными по крови людьми. - Это страшная правда - узнать, что прожила чужую жизнь.

Морозы, печь и керосиновые лампы

Людмила Абросимова появилась на свет в роддоме села Перемское Добрянского района 3 января 1947 года. Сейчас это заброшенный деревянный домишко с заколоченными окнами. А тогда, 72 года назад, сюда привозили рожениц из соседних сел и деревень.

Пермячка узнала, что выросла в чужой семье, через 72 года 00:00 00:00

Вместе с Людмилой на свет появилась еще одна девочка – Вера Будина. Обе они были первыми детьми у своих мам. У одной из рожениц молока не оказалось, поэтому обеих малышек в роддоме кормила одна роженица.

Через положенный срок мамочек и новорожденных девочек выписали домой. Внимательно рассматривать детей возможности тогда не было: стоял трескучий мороз, в роддоме было печное отопление, а из освещения - несколько керосиновых ламп. В какой момент произошла подмена и кто в этом виноват, сейчас не может сказать, наверное, уже никто.

На старой семейной фотографии видно, что Людмила (вторая справа) не похожа на сестер и мать. Правда вскрылась спустя 72 года, когда сестры Людмилы Абросимовой - Валентина и Вера - обратились в программу «ДНК» на канале НТВ. Выяснить правду они решились после смерти своей мамы.

- Людмила как была нашей сестрой, так и останется, но мы всегда чувствовали, что по крови она нам не родная, - объясняют Вера и Валентина. - Когда мама была жива, мы не хотели поднимать этот вопрос, а сейчас просто намерены выяснить: может быть, у нас где-то есть родная по крови сестра?

На старой семейной фотографии видно, что Людмила (вторая справа) не похожа на сестер и мать.

Вероятность родства – 0 процентов

- В детстве мне, бывало, говорили, что я не похожа на своих сестер, да и характеры у нас разные, - рассказывает Людмила Абросимова. - Тяжело, очень тяжело. Однако если бы сомнений не было, никто, наверное, никуда не стал бы обращаться. Поэтому я говорю всем спасибо и ни на кого не обижаюсь.

Экспертиза ДНК показала, что вероятность кровного родства Валентины и Веры с Людмилой равна 0%.

На программе Людмила впервые увидела своего кровного младшего брата Федора Шилкова. После смерти мамы они с сестрой переехали в Киров. Но стать родными за время, прошедшее после выхода телешоу, сестре Людмиле и брату Федору так и не удалось.

- Какой брат? - говорит Людмила Абросимова. - Я его столько лет не знала, к тому же он необщительный. Пока поздравляем друг друга с праздниками. Мы к маме кровной хотим на могилку съездить. Правда, попасть на кладбище, где она похоронена, трудно. К своей-то маме, с которой я выросла, я каждый год хожу. А куда деваться-то? Летом живу на даче в ста километрах от Перми. Я не одна, ко мне дети приезжают. А сестры, которых я всю жизнь считала родными, обратившись в программу, всю жизнь мне испортили. Я плачу почти каждый день. Это я за что в такие годы такую кару получила?

Перепутанные обратились с исками в суд

Другая «перепутанная» - Вера Будина - участия в ток-шоу не принимала. Журналисты на всю страну объявили, что она умерла. На самом же деле женщина жива, и ее брат Федор объяснил нам, почему произошла такая шокирующая путаница.

- Перед тем как к нам приехали журналисты, нас дважды нагрели мошенники, - говорит Федор. – Сестре позвонили и сказали, что я попал в ДТП. Чтобы спасти меня от тюрьмы, ей нужно было перевести 50 тысяч рублей, потом еще 100. И она отдала эти деньги. Поэтому когда нам снова начали звонить незнакомцы, я сказал, что сестра умерла семь лет назад. Думал, что это снова мошенники, поэтому так решил скрыть от них сестру Веру.

Сейчас Вера Будина на пенсии. Несколько лет назад она похоронила сына, а теперь обрела двух кровных сестер - Валентину и тезку Веру, да и Федор по-прежнему продолжает относиться к ней как к своей родной сестре.

- Я ведь за Верой специально в Киров поехал, когда мать наша умерла, - вспоминает Федор. - Мне жить тогда негде было. Маме дом от железной дороги дали, когда она на путях работала. Дом на отшибе стоял, разваливался. Когда мама умерла, его разобрали и куда-то увезли. А у Веры комната в Кирове была. Сначала я у нее жил, потом мне комнату в общежитии дали от больницы - я водителем работал, рентгеновскую установку возил по районам и по зонам флюорографию делать. Семьей не обзавелся. Когда вышел на пенсию - продал свою машину, собрал все копейки накопленные и купил себе комнату с подселением.

Пенсия у Федора маленькая, и, чтобы выживать, мужчина устроился охранником на стройку. Работает там вместе с сестрой Верой.

72-летняя Вера Будина, так же, как и Людмила Абросимова, решила подать иск в суд, чтобы отсудить моральную компенсацию за чудовищную ошибку. Информацию, о каких суммах исков идет речь, женщины пока не разглашают.

- Когда Вера на суд поедет, я за нее смены на стройке отрабатывать буду, - говорит Федор. - У меня, когда я узнал про подмену, такая обида в сердце появилась. Я тоже, получается, с чужим человеком жизнь бок о бок прожил. Я бы у себя на родине, в Перми, жил, а мне в Кирове приходится. Я ведь тоже иск хочу подавать. И если что-то удастся выиграть, то продам свою комнату и в Пермь перееду. Буду к матери и брату на могилку ходить - они рядом на кладбище в Добрянском районе похоронены. И с Людой, возможно, чаще будем общаться. А то сейчас какое общение? Мы же в разных городах живем.