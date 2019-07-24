2019-07-24T07:43:11+03:00
Происшествия

«Выжил только ребенок». Семья из Перми попала в аварию на трассе под Волгоградом

Легковушка столкнулась лоб в лоб с автобусом
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Волгоградской областиФото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Страшная авария произошла на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград во вторник, 23 июля, в 18:45. Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, на автодороге лоб в лоб столкнулись рейсовый автобус и кроссовер «Kia Sportage» с пермскими номерами.

В иномарке находилась семья из трех человек. Выжил только один - шестилетний мальчик. Его родители погибли на месте. Удар при столкновении был такой сильный, что машину смяло, как консервную банку, и протащило несколько метров за автобусом. Чтобы достать тела погибших, спасателям пришлось разрезать иномарку. Малыш отделался лишь переломом ноги. Его отправили в больницу.

- На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции, наряды ДПС. Трасса не перекрывалась. На место выехало руководство областного ГИБДД, следователи и автотехники Главка. Они выясняют обстоятельства ДТП. Информацию о пострадавших в автобусе уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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