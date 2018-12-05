Ее подменили в роддоме 70 лет назад: пермская пенсионерка наконец выяснила правду о своей семье

72-летняя Людмила Абросимова всю жизнь сомневалась, что росла в родной семье. Она была совсем не похожа на двух родных сестер. Когда Люде исполнилось 5 лет, ей сказали, что она внешне напоминает Наталью - женщину из соседней деревни, у которой дочка того же возраста.

Мать Людмилы, Анна Мальцева, в 1947 году лежала в роддоме села Перемское одновременно с Натальей. Причем, у Натальи пропало молоко, и Анна кормила обеих новорожденных девочек. И, возможно, малышек перепутали во время кормления. Но долгие 70 с лишним лет Людмила и ее младшие сестры Валентина и Вера только подозревали это. И лишь после того, как в январе этого года, их мать скончалась, сестры решились сделать тест ДНК.

- Она на нас совсем не похожа, - рассказала на передаче «ДНК» канала НТВ младшая сестра Людмилы Валентина. - И всегда была от нас в сторонке.

Вот и решили младшие сестры доказать, что сестра - им чужая. Хотя Анна всю жизнь говорила Люде, что она – ее родная дочь.

- Жили-жили, всю жизнь прожили, и решили перетряхнуть корзинку с бельем, - удрученно говорит Людмила Абросимова.

Как оказалось, женщина в самом деле не является биологической дочерью Анны Мальцевой. Ее матерью была Наталья. Она умерла 10 лет назад, нет в живых и ее дочери, но остался сын Федор, родство Людмилы с которым и подтвердил ДНК-тест.

У Федора после смерти родителей, брата и женщины, которую он всегда считал своей любимой старшей сестрой, вдруг обнаружилась родная сестра. Узнав об этом, мужчина не смог сдержать слез.

А вот Валентине и Вере не удалось встретиться со своей родной сестрой.

- Если бы я знала, я бы раньше решилась написать на передачу «ДНК», - со слезами рассказала Валентина.

И кто же виноват в подмене детей, теперь не установить. Возможно, их перепутала медсестра в роддоме, а возможно, и сама роженица. Сейчас делом о подмене младенцев займется адвокат.

Будет ли перепутанная в роддоме женщина добиваться компенсации?

- Если что-то положено, деньги были бы не лишними, - говорит Людмила Абросимова. – Хоть какая-то маленькая копеечка.