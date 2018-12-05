2018-12-06T10:43:41+03:00
Общество

Ее подменили в роддоме 70 лет назад: пермская пенсионерка наконец выяснила правду о своей семье

Из трех сестер одна оказалась не родной по крови
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
На старой семейной фотографии видно, что Людмила (вторая справа) не похожа на сестер и мать.На старой семейной фотографии видно, что Людмила (вторая справа) не похожа на сестер и мать.Фото: скриншот видео
Изменить размер текста:

72-летняя Людмила Абросимова всю жизнь сомневалась, что росла в родной семье. Она была совсем не похожа на двух родных сестер. Когда Люде исполнилось 5 лет, ей сказали, что она внешне напоминает Наталью - женщину из соседней деревни, у которой дочка того же возраста.

Мать Людмилы, Анна Мальцева, в 1947 году лежала в роддоме села Перемское одновременно с Натальей. Причем, у Натальи пропало молоко, и Анна кормила обеих новорожденных девочек. И, возможно, малышек перепутали во время кормления. Но долгие 70 с лишним лет Людмила и ее младшие сестры Валентина и Вера только подозревали это. И лишь после того, как в январе этого года, их мать скончалась, сестры решились сделать тест ДНК.

- Она на нас совсем не похожа, - рассказала на передаче «ДНК» канала НТВ младшая сестра Людмилы Валентина. - И всегда была от нас в сторонке.

Вот и решили младшие сестры доказать, что сестра - им чужая. Хотя Анна всю жизнь говорила Люде, что она – ее родная дочь.

- Жили-жили, всю жизнь прожили, и решили перетряхнуть корзинку с бельем, - удрученно говорит Людмила Абросимова.

Как оказалось, женщина в самом деле не является биологической дочерью Анны Мальцевой. Ее матерью была Наталья. Она умерла 10 лет назад, нет в живых и ее дочери, но остался сын Федор, родство Людмилы с которым и подтвердил ДНК-тест.

У Федора после смерти родителей, брата и женщины, которую он всегда считал своей любимой старшей сестрой, вдруг обнаружилась родная сестра. Узнав об этом, мужчина не смог сдержать слез.

А вот Валентине и Вере не удалось встретиться со своей родной сестрой.

- Если бы я знала, я бы раньше решилась написать на передачу «ДНК», - со слезами рассказала Валентина.

И кто же виноват в подмене детей, теперь не установить. Возможно, их перепутала медсестра в роддоме, а возможно, и сама роженица. Сейчас делом о подмене младенцев займется адвокат.

Будет ли перепутанная в роддоме женщина добиваться компенсации?

- Если что-то положено, деньги были бы не лишними, - говорит Людмила Абросимова. – Хоть какая-то маленькая копеечка.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Добровольный отзыв средств для очищения «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень»
Производитель средства «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень» 500 мл объявил об отзыве данного продукта и распространил обращение к потребителям, в котором рекомендует прекратить его использование в случае, если он уже был приобретен в торговых сетях
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Новости 24
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому
«Закон о розовых волосах»: в Кишерти прокуратура запретила устанавливать в школах дресс-код
Пермский футбольный арбитр пострадал в аварии в Индии
В Соликамске без тепла остались 146 жилых домов
Следственный комитет: назначена экспертиза для выяснения причины смерти женщины в «скорой»
В Перми произошла авария с участием пяти автомобилей, пострадал водитель
Из-за мигрантов прикамское предприятие заплатит почти миллион рублей штрафа
Пермские власти объявили аукционы на покупку 85 автобусов
В Прикамье стоимость техосмотра не превысит 655 рублей
В Прикамье должник, сидящий в колонии, спрятал внедорожник в самовольном гараже
Массовые катания проходят на восьми катках Дзержинского района Перми
Житель Пермского края убил знакомого, а через четыре дня облил сотрудницу ломбарда кислотой
«Стало плохо после скандала с мамой ученика». В пермской школе охранница умерла на рабочем месте
В Прикамье прокуратура начала проверку по факту гибели 32-летней женщины в машине «Скорой помощи»
В Прикамье осудят мошенника, который не любил отдавать долги
В Перми учеников и сотрудников школы эвакуировали в спортзал из-за запаха дыма
В Прикамье столкнулись две «Лады», один человек погиб
После вмешательства прокуратуры в Прикамье чиновники выделили автобус для воспитанников детского сада
В Перми открылся дневной центр помощи бездомным «Территория Передышки»
В Прикамье управляющая рестораном присвоила 246 тысяч рублей и соврала, что ее обокрали
Губернатор Прикамья проведет предновогодний эфир в Instagram