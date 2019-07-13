2019-07-13T19:08:34+03:00
Общество

«Сильные грозы, град и шквалы». Синоптики предупреждают: в Перми вновь возможен ураган

Вечером 13 июля в городе ожидаются гром и молнии
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Ожидаются сильные грозыОжидаются сильные грозыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Грозовая погода не оставляет Пермь. Как сообщают синоптики, вновь ожидается шторм и ураган. В южных районах Пермского края - Куединском, Бардымском, Осинском, Оханском, Пермском и Краснокамском ожидаются дожди, в отдельных районах сильные, грозы, местами град, локальные шквалы.

- Со стороны Нефтекамска на Пермь надвигается значительная конвективная система, - рассказал инженер ГИС-центр ПГНИУ Андрей Шихов. - Пока основная часть идет чуть западнее города. Грозы в Перми могут начаться после 20 часов, более интенсивные могут быть ближе к 22 часам.

По словам синоптиков, такие экстремальные погодные условия, какие мы наблюдаем в Перми в течение всей недели, бывают один раз в несколько лет.

Напомним, в среду, 10 июля, над городом прошел ураган, который обрушил десятки деревьев. Трое пермяков попали в больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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