Оптимизируй это, или «Готовьте третий конверт!»

О ситуации в Чердынском районе, где местные власти имеют довольно своеобразный взгляд на развитие туризма и сохранение исторического наследия, мы писали в июне. Прошло несколько дней, и Чердынь вновь оказалась в центре скандала и привлекла внимание краевых властей, журналистов и культурного сообщества Прикамья. Некоторые эксперты, впрочем, в частных беседах иначе как «вредительскими» методы работы местного главы Андрея Ламанова не называют. Но обо всем по порядку.

Почему закрыли музей

«Уважаемые жители и гости города! С 1 июля 2019 года по техническим причинам будут закрыты для посещения все здания МБУ «Чердынский краеведческий музей им. А. С. Пушкина». Это объявление буквально взорвало перегретую атмосферу, в которой в последнее время работали руководители бюджетных учреждений северной территории.

«Как же такое возможно в разгар сезона?», «Вероятно, произошла какая-то ошибка…» - гадали музейщики всего края. Но нет. Никаких ошибок. Только железная логика: если вы делаете что-то не так, не учтя рисков, в погоне лишь за видимой экономией, то не удивляйтесь. Вместо «радостей оптимизации» получите вал наслаивающихся одна на другую проблем.

Музей несколько дней не работалФото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Итак, что же произошло в Чердынском краеведческом музее? Официальная версия, озвученная администрацией района, - плановое выведение за штат музея его смотрителей. То есть раньше они работали в штате учреждения и несли полную (это очень важно) материальную ответственность. А с 1 июля они фактически чужие для музея люди - сотрудники учреждения «Центр обеспечения деятельности бюджетных учреждений». Тоже вроде как смотрители. Но ключевое тут - «вроде как».

По неофициальной версии, которую в разных интерпретациях озвучивали нам работники культуры, - это «удар под дых» местной бюджетной сфере.

«Дьявол кроется в деталях»

В любом поступке важны мотивы и целеполагание. Если с ними все чисто - дело будет спориться. Если же вы любой ценой добиваетесь, к примеру, улучшения показателей на бумаге - другой коленкор и ждите беды.

Одна из версий произошедшего в Чердынском краеведческом музее - погоня за показателями. Не секрет, что сейчас федеральный центр пристально мониторит территории на предмет соблюдения майских указов президента. По результатам их выполнения (или невыполнения) могут быть сделаны самые серьезные, в том числе организационные, выводы. Тут не просто возьмут на карандаш. Могут и с должности снять. Чего, видимо, главе Чердынского района Андрею Ламанову уж очень не хочется. Вот он и начал «химичить» с показателями.

Многие экспонаты музея очень ценные и редкиеФото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Ситуация на самом деле проста. Денег на повышение зарплат музейным работникам особо нет. Смотрители получают немного и тем самым портят «среднюю температуру по больнице». Выводим их за штат, получаем рост фонда оплаты труда в учреждении культуры без фактического увеличения финансирования. Вуаля! Можно рапортовать наверх о «проведенных мероприятиях». Авось увидят и оценят. Если то, что произошло в Чердынском районе, объясняется именно такими мотивами, то иначе как и очковтирательством это не назовешь.

«Обида и досада - больше ничего»

В общем, если бы не специфика работы музея как учреждения культуры, то, возможно, вся эта история была бы спущена на тормозах. Но поскольку в музее, повторимся, смотритель - это не просто человек, дремлющий в зале, а сотрудник, несущий полную материальную ответственность, директор Чердынского краеведческого музея Александр Мистрюков в отсутствие таковых не решился открывать двери для посетителей. Ведь юридически в зале бы находились не сотрудники музея, а вполне себе сторонней организации. Кстати, и фактически тоже.

К тому же с 1 июля во всех культурных учреждениях, продающих билеты и сувениры, должны быть установлены онлайн-кассы, данные с которых поступали бы напрямую в налоговое ведомство.

Еще экспонаты музеяФото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Арифметика простая - для четырех зданий Чердынского музея требуется четыре онлайн-кассы. Каждая из них стоит около 18 тысяч рублей. Получается 72 тысячи, но эти деньги не были заложены в бюджет музея. И администрация района не оплатила приобретение онлайн-касс. А продажа билетов без этих касс грозит музею административной ответственностью - проще говоря, крупными штрафами.

К тому же кассы кассами, но для их деятельности требуются еще и кассиры. Ранее районные власти сократили в музее ставки кассиров. Их обязанности директору пришлось возложить на тех же смотрителей, которых у него теперь не стало. Даже обычные билеты продавать некому.

- Я бы вообще держался подальше от такого слова как «оптимизация». Оно, конечно, существует, но суть происходящих процессов не отражает. В том виде, в котором она проходит, она не оптимизирует, а разрушает, - считает экс-министр культуры Пермского края Игорь Гладнев.

- Игорь Алексеевич, так можно ли найти логику в том, что произошло в Чердыни? Были смотрители в штате, но их передали другому учреждению…

- Смотритель в музее по определению должен быть штатным сотрудником. В понятие «смотритель» заложена исконная традиция. Он же не от слова «посмотреть», не от «смотрящий». Это человек, которому доверено это дело, он наделен особым доверием. Доверием администрации, посетителей, даже в каком-то смысле доверием экспонатов. Ведь он его хранитель. Настоящие смотрители - это люди, обладающие, если угодно, «тайным знанием»; они хранят дух того или иного объекта. Поэтому и вышестоящие сотрудники музея к смотрителю относятся с уважением. Но чтобы так рассуждать, нужно понимать это. А есть ли такое понимание у людей, проводящих эти сокращения или «оптимизации»?.. Надо понимать, что любые изменения делаются не ради них самих, должны учитываться запросы общества, соответствие их духу учреждения…

- Но ведь оптимизация - это улучшение?

- Оправдать можно все, что угодно.

«Культурное наследие - не наша собственность»

«Тушить пожар» в Чердынь приехали министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский и группа руководящих музейных работников из Перми.

- Надо понимать, что основная функция музея - сохранение того исторического и культурного наследия, которое находится в районе, - отметила директор Пермской государственной художественной галереи Юлия Тавризян. - Это наследие дано нам в управление государством, это не наша собственность. И мы можем его только приумножить, а не разрушить и не потерять. Это то, что должны понимать все участники процесса: и администрация района, и музей, и представители краевой власти.

Как подчеркнула Юлия Тавризян, любой музей работает в соответствии с трехсторонним соглашением между учредителем, директором и микультуром РФ, которое делегирует право на хранение экспонатов национального музейного фонда.

А при невыполнении условий этого соглашения, необеспечении надлежащего хранения, при угрозе безопасности экспонатов коллекция у музея может быть изъята. Таким образом, из-за неграмотных поспешных действий главы Чердынского района Пермский край может лишиться уникальных ценностей. А сама Чердынь - большей части своей привлекательности для туристов.

По итогам экстренного совещания было решено, что музей откроет свои двери для посетителей. Кстати, сам глава Чердынского района на этом совещании, похоже, искренне недоумевал, в чем же проблема. По его мнению, ничего экстраординарного не произошло, всего-то «забрали у учреждения несвойственную функцию».

Глава администрации даже на совещании, похоже, недоумевал, почему из краевого центра приехал целый "десант" руководителейФото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

С больной головы на здоровую

Пообщавшись с руководителями бюджетных организаций Чердыни, мы видели, как менялись их лица при слове «оптимизация». Люди ждут ее последствий с плохо скрываемым ужасом.

Посудите сами, в одном учреждении завхоз переходит в штат другого муниципального предприятия. Казалось бы, уходит и уходит, на работу же он придет. Но не все так просто. Ведь в новом штатном расписании специалисту будут платить минималку, а за копейки он, скорее всего, и делать будет только по минимуму: с чего ради «приглашенный» завхоз полезет чинить крышу (в небольшой Чердыни это не редкость), как это раньше бывало? Раньше было раньше. «Это тогда я был свой, родной, а теперь я посторонний дяденька и обязан организовать процесс, а не фактически его исполнять. Готовьте дополнительные денежки», - скажет он директору бюджетного учреждения. Нужно ли объяснять, что денег лишних нет?

Работа любого учреждения - тонкая материя, требующая особого отношения. Вот так запросто, путем создания другой конторы и передачи в нее ряда функций вряд ли удастся улучшить дело. И так уже заоптимизировались, дальше некуда. Фактически с поспешным переводом на так называемую облачную бухгалтерию руководители бюджетных организаций стали жаловаться на потерю управляемости вверенных им коллективов. Своего бухгалтера нет, началась путаница с выплатами - где же тут управляемость? Но сам инициатор этих «оптимизационных» изменений, глава района Андрей Ламанов, считает иначе.

- Оптимизация бюджетной сферы у нас стала именем нарицательным, даже чем-то ругательным. Не несет ли она в себе угрозу устойчивости работы учреждений? Многие руководители не очень хорошо отзываются об «облачной» бухгалтерии. По их мнению, она скрывает немало рисков. А по «облачной» бухгалтерии, получается, Чердынский район в передовиках.

- Все это болезни роста. Рано или поздно все утрясется. Вспомните, ведь и раньше бухгалтерии в бюджетной сфере были централизованными.

- В продолжение темы: руководители жалуются, что начался разнобой. Ведь одного главного бухгалтера, с которого можно спросить, в учреждении уже нет, а у «облачного» аутсорсера специалисты сидят на разных направлениях. Спросить, повторюсь, не с кого.

- Правильнее говорить о том, что руководители учреждений, шумя по поводу «облачной» бухгалтерии, больше волнуются за свой фонд оплаты труда. Ведь не секрет, что у каждого из них была возможность за счет его экономии делать в течение года передвижки и выписывать себе премии. А когда бухгалтерия уходит из-под контроля, этот номер уже не пройдет. А потерять управляемость учреждений из-за этого нереально. Кроме того, перевод бухгалтерии аутсорсеру позволит выявить резервы для выполнения майских указов по заработной плате.

Неработающий музей. Вот вам и «утрясется», и «болезни роста»… Страшно даже представить - насколько далеко может зайти глава администрации Чердынского района Андрей Ламанов в своих «оптимизаторских» замашках. Возьмем, скажем, больницу. Это сейчас нянечки и санитарки - младший медицинский персонал. Зарплата у них маленькая. Опять же показатели портят этим. Средняя-то зарплата в медучреждении в итоге не дотягивает до выполнения майских указов… Что ж, можно и их «оптимизировать». Ну а что? Были нянечки и санитарки - стали, скажем, уборщиками. Не беда, что судна менять не смогут по новому функционалу, ну так чего уж – дело-то житейское, авось сами больные и поменяют… В общем, как пели раньше, «широкий простор для мечты…».

«Он никого и ничего не боится, действует без оглядки «наверх», - обычно так в Чердыни говорят, оценивая работу местного главы Андрея Ламанова. Впрочем, тут в оценочных суждениях надо быть осторожнее. Глава Чердынского района дюже обидчив. Чуть что, сразу норовит заявление в «органы» писать.

Церковь Ильи Пророка, рядом с которой свалка

Главу оскорблять нельзя

Оскорблять - оно, конечно, никого нельзя. «Погорячился, ну с кем не бывает», - наверное, так можно охарактеризовать необдуманный поступок молодого жителя Чердыни, который публично назвал обидным словом главу района в комментарии по поводу поста в соцсети о происходящих проблемах в родном районе. В том числе и по сокращению рабочих мест. Вопросов нет, оскорбил - ответь. И суд уже назначил штраф. Только вот складывается впечатление, что глава все же перегибает палку, комментируя этот факт.

- В посте было написано, что его не устраивает политика в стране. Я никогда не вмешиваюсь в такие перепалки, но это было прямое оскорбление. Мы с этим парнем не сталкивались в жизни. Ну, пришел бы ко мне в кабинет, сказал все в лицо…

- Стали бы защищаться, не будь главой?

- Конечно, стал бы. Я воспринимаю это в первую очередь как оскорбление себя как человека, а уж затем как чиновника. По сути, этот человек ни в чем не разобрался. Речь не идет о сокращениях, о которых он пишет. Идет приведение штатной численности учреждений к нормативному состоянию. Поэтому, конечно, все это очень обидно.

…Помните старую притчу про три конверта, которые всегда пригодятся руководителю? В первом предлагалось валить все на предыдущего руководителя, во втором - врать, сколько можешь, а третий предлагал готовить три конверта. Похоже, что Андрей Ламанов первые два давно вскрыл. Как бы ни пришлось открывать третий…

P.S. Когда верстался номер…

Как стало известно, в Чердыни с визитом побывал губернатор Прикамья Максим Решетников. По нашей информации, он посетил практически все проблемные объекты северного городка. Но это уже история, видимо, для отдельной публикации. Ведь анонсированный в аккаунте главы региона в Instagram визит вызвал шквал обращений местных жителей - всего более трехсот. Низкая зарплата, безработица и плохие дороги - вот лишь малая часть проблем, обозначенных чердынцами. Так что, скорее всего, «продолжение следует»…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Борщевик в головах, или Плохая трава быстро растет. Почему территория с огромным туристическим потенциалом прозябает в нищете (подробнее)