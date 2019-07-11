«Кабина крана танцевала на высоте 62 метра». Пермский крановщик рассказал, что пережил, когда ураган застал его наверху

В утреннем эфире Радио «Комсомольская правда» пермяки наперебой делились тем, что они пережили во время внезапного шквала, который внезапно набросился на краевой центр в среду, 10 июля.

Разгул стихии был, действительно, необычным. В самом центре Перми ветер разметал буквально все, что ему попалось на пути. Валил фонарные столбы, вырывал с корнем деревья, срывал крыши и бросал их на машины, на трамвайные и троллейбусные пути.

- Но у нас в Закамске ветерок даже ведра по огороду возле дома не рассыпал! - позвонил житель Кировского района.

А вот еще одного пермяка налетевший шквал застал на головокружительной высоте.

Крановщик пережил шторм на высоте 64 метра 00:00 00:00

- Я привычно работал на башенном кране на стойплощадке в центре города, - рассказал он. – Сидел себе в своей кабине за рычагами. Про штормовое предупреждение я слышал. Но даже не представлял, что все может быть так серьезно!

Пермский крановщик уточнил, что высота его крана – 70 метров, а кабина, соответственно, расположена на 62 метрах.

- Вдруг вокруг все потемнело, от первого порыва ветра кабина вся содрогнулась, а потом ее стало носить туда-сюда из стороны в сторону, - вспоминает он. – Покинут ее было нельзя – ветер просто сорвал бы меня вниз с трапа, как пушинку. К счастью, все продолжалось недолго, и кран устоял.

Как уже писала «Комсомольская правда», в октябре прошлого года также во время шквала, который бушевал в Сочи, погиб крановщик из Перми, который завербовался в одну южную компанию подработать на сочинской стройке. Тогда конструкция крана не выдержала порывов ветра.

Но в Перми шквал натворил много других бед.

Например, на эспланаде он набросился на тех, кто готовился к фестивалю ландшафтного искусства. Он разбросал принесенные ими кадки с растениями и скамейки, ушибы получили 20-летняя и 34-летняя пермяки, которых увезли в больницу, где оказали первую помощь. Напротив зоопарка дерево рухнуло на машину, в которой сидела семья, приехавшая из Чусового – показать детям зверюшек. У 50-летней женщины от стресса повысилось давление и ее также пришлось приводить в чувство в больнице.

Искореженными упавшими деревьями оказались не менее 35 автомобилей, в основном они были повреждены на центральных улицах города.

Почему же шквал действовал так избирательно и коварно?

Пермские метеорологи в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснили это тем, что шквал был необычным - ветер со скоростью 25 метров в секунду дул не горизонтально, а вертикально, снизу вверх. Это было вызвано большой разницей температур и скорости движения между верхними и нижними слоями воздуха.

По прогнозам ГИС-Центра ПГНИУ подобные условия могут повториться и в эти выходные.

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