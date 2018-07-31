2018-07-31T10:32:56+03:00
Общество

В Перми отменили парад зомби из-за критики церкви и общественности

Традиционное мероприятие должно было пройти 5 августа в Парке Горького
Константин КЯКИНЕН
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фото: "пермь Активная"фото: "пермь Активная"
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Парад зомби, который должен был состояться в Парке Горького 5 августа, отменили.

Как заявил организатор мероприятия Артем Феоктистов, такое решение было принято совместно с парком.

- Первый раз нам отказала городская площадка, теперь частная, - говорит Артем Феоктистов. - Но это не вина площадок, ведь когда люди (в частности, религиозные организации и просто активисты) слышат слово «зомби», то в голове возникают ассоциации: грех, смерть, похоть. Это надо сразу запретить.

Кроме того, он отметил, что РПЦ не запрещал парад.

- Было сразу несколько жалоб, и мы с парком решили отменить мероприятие, - отметил организатор.

Напомним, что ранее с критикой парада выступили представители Русской православной церкви.

- Подобные мероприятия приносят вред психическому и нравственному здоровью детей, - считает пресс-секретарь Пермской епархии Юрий Кищук. - Есть большой риск, что дети будут создавать для себя места для опробования поведения, которое они пробуют в играх типа хэллоуина и парада зомби.

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