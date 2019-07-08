«Бороться надо до последнего вздоха». Пермяки обсуждают историю больного раком блогера

Много читательских откликов вызвал на нашем сайте kp.ru материал «Мне некогда умирать. Я должен успеть вырастить сына. Пермяк борется с раком и ведет блог в интернете». Вот лишь некоторые из комментариев:

Гость:

«Жене заявили, что я почти труп». Пермяк, больной раком, рассказал про хамство врачей, жуткие очереди в онкоцентрах и дорогие лекарства 00:00 00:00

- В нашей семье такая же ситуация, но мы с протянутой рукой не ходим, жалостливые статьи не пишем, лечимся по ОМС. Бывают и платные расходы, но жена работает и работу не бросает. В семье двое детей. И таких семей тысячи, о них не пишут статьи и не выставляют их примером.

Людмила:

- Какие жестокие комментарии. Бороться нужно до конца. До последней минуты, до последнего вздоха. И неважно, кто это: твой отец, дедушка или ребенок. Родной человек, одной с тобой крови. Как жить потом будете, если оставите обреченного человека умирать, чтобы сэкономить средства? С вами также могут поступить и ваши дети.

Гость:

- Современная медицина коммерческая . Тут главное деньги освоить . Ничего кроме плохого самочувствия химические препараты не приносят . Откройте инструкцию к любому препарату и почитайте побочные действия . Как лекарство, у которого столько противопоказаний, способно вернуть здоровье вообще?

Гость:

- Сейчас стало модно просить деньги в интернете. Для себя точно решила, что если Бог решит, то я с честью и достоинством приму и боль и смерть. Не буду брать кредитов, собирать деньги и не ввергну семью в долги. Просто уйду, когда придет мое время. Батюшка на мои жалобы о том, что будет с ребенком, сказал, что не надо беспокоиться, Бог поможет.

Любовь:

- Зачем тратить такие огромные деньги, если все равно человека не спасти? Лучше деткам собрать денежки на лечение.

Милана:

- Не хотим помогать – проходим мимо. Или помогаем, или без комментариев.

Татьяна:

- Ребята держитесь! Мы с мужем в такой же ситуации. Мы прошли 19 химий курсов. Диагноз, как у Димы.

Гость:

- Только в России, вместо того, чтобы посочувствовать горю семьи, набегает свора и начинает облаивать в комментариях неработающую женщину. Мерзко, «господа», грязно и гадко!

Л:

- Если бы где-то мелькнула фраза, что жена надрывается, моет полы и взялась убирать соседние дворы, но не хватает, я постаралась бы перевести на лечение.

Гость:

- В онкоцентре Перми полный мрак. Очереди тихих, печальных людей, со смертной тоской в глазах. Ходила с братом. Сердце разрывалось и внутрь рыдало. Огромные очереди. Четыре часа ждали очередь и две минуты были на приеме. Полная безнадега.

Гость:

- Именно в Перми пришлось пройти по всем этим инстанциям: от комиссии по инвалидности до врачей и онкоцентра. Нам повезло: операцию сделали вовремя, хороший хирург. А все остальное лечение было под эгидой «все равно умрет, так что поскорей бы, а то ходит тут».

Наталья:

- Ребята, боритесь! Позор Перми за такое отношение к онкобольным!

Галя:

- Преклоняю голову перед этой семьей. Держитесь вместе, это главное. Уход Ирины с работы могу понять: нужна мужу.

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Мне некогда умирать, я должен успеть вырастить сына. Пермяк борется с раком и ведет блог в интернете

Он рассказывает о равнодушии врачей, очередях в больницах и проблемах с лекарствами (Подробнее...)