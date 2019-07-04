Мне некогда умирать, я должен успеть вырастить сына. Пермяк борется с раком и ведет блог в интернете

Весна разделила жизнь 48-летнего Дмитрия Гимадеева на «до» и «после». Во время плановой операции у него нашли рак кишечника. Неоперабельный, четвертой стадии, с метастазами.

У пермяка есть девятилетний сын и красавица-жена, которой медики без особого стеснения сказали: «Из больницы он у вас не выйдет, мужайтесь».

Но Дмитрий на предсказания врачей наплевал. Он борется за каждый прожитый месяц, день, час. Его главная цель - успеть вырастить сына и увидеть внуков. Вместе с ним по этому сложному пути идет его любимая жена Ирина.

Женщина поняла, что в одиночку их семье не справится с бедой, и создала в интернете блог, где ее муж рассказывает, с какими трудностями приходится сталкиваться человеку с онкологией.

«Ваш муж – почти труп»

Еще полгода назад Дмитрий был вполне успешным человеком, работал ведущим менеджером одной из пермских компаний, которая занимается системами безопасности. Крепкий мужчина (рост 183 см, вес 98 кг) на здоровье никогда не жаловался.

Старался быть полезным: переводил незнакомым людям деньги на лечение, помогал соседям-погорельцам купить вещи, еду, обувь. Когда произошла катастрофа в Крымске, организовал на работе сбор средств и вещей. Полную машину тогда забили подгузниками, питанием, лекарствами и одеждой. В собачий приют отвозил мясо, корма, крупы…

Дима заболел зимой. Начались проблемы с пищеварением, мучили боли в животе. Терапевт в поликлинике выписывала дорогие таблетки, но они не помогали. Потом случился приступ - мужчину увезли на «скорой» в больницу.

Он обратился к участковому. Врач выписала дорогостоящее лечение, которое не помогало. Во время приступа на «скорой» его отвезли в больницу. Врачи диагностировали непроходимость кишечника.

- Во время операции, которая длилась семь часов, хирурги обнаружили большую опухоль, - рассказывает Дмитрий. - Когда пришла жена, ей прямо в лоб сказали: «Ваш муж - почти труп. Из больницы он уже не выйдет». Жена зашла в мою палату зелененькая и скатилась по стенке.

Ирина быстро взяла себя в руки и сказала мужу: «Мы с тобой обязательно справимся, я обещаю!»

«Друзья, у меня беда бедовая»

Со своей супругой пермяк познакомился 10 лет назад. Поженились, через год родился сын. Его тоже назвали Димой. Ирина ушла в декрет и на работу уже не вернулась. Зарплаты Дмитрия вполне хватало на содержание семьи.

Когда все было хорошо. Фото: семейный архив.

Но сейчас ему пришлось уволиться - он начал слабеть и таять на глазах. И сейчас, пока семья борется с коварным недугом, деньгами им помогают родные и друзья. Помимо того, что семье нужно платить за коммуналку и покупать еду, много денег уходит на здоровое питание для Димы.

- У меня много друзей, и я сам захотел поделиться с ними, что у меня беда бедовая, - объясняет Дмитрий. - Конечно, мне было стыдно, я никогда ни у кого денег не просил, но сейчас нам просто не выжить без чьей-либо помощи.

«Я все-таки получу этот матрас»

Группа помощи Дмитрию называется «Я хочу успеть воспитать сына». Сначала, пока муж был в больнице, отчеты о прожитом и пережитом размещала на стене Ирина.

«Ребенок папе написал записочку. В больницу детей не пускают, и Димка уже месяц не видел отца. Переживает по-своему, по-детски. Что он может понять? Что у него сейчас в душе? Даже думать страшно. Он меня поддерживает, а я его».

«Только приехала из больницы. Надо приготовить обед и ужин Диме и быстро ехать обратно, чтобы не остыло. Больничная еда у нас не пошла, не принимает организм. А есть надо, очень сильная потеря веса, крайне сильная».

«Ура, нам сняли швы! Дима первый раз за два месяца съел целую тарелку супа. Для кого-то это может показаться мелочью, а для меня огромная радость за сегодняшний день».

«Главное, чтобы Диме удалось ночью поспать. На пару часов обезболивающего должно хватить».

«Нас выписывают! Дима часа четыре отходил от перевязки. Лежит, руки трясутся, бледный весь. Он большой молодец, все очень мужественно терпит, даже шутит. Так легче боль переносить. Ничего, мы все сможем преодолеть. По-другому просто нельзя, не имеем права. Спасибо, что вы с ним!»

«Мы дома. На обед у нас борщ без картошки, мяса, уксуса, сахара и специй. Вода только бутилированная, свекла, морковь, чеснок с огорода. Дима встанет, поест и снова ложится. Сил нет».

Каждый пост в блоге сопровождается десятками откликов от подписчиков: «Сил вам и здоровья», «Крепитесь», «Дима, не сдавайся, Бог тебя не оставит!», «Ты сможешь!», «Главное - не теряйте надежды».

- Иногда я ничего не пишу по нескольку дней, потому что Дима чувствует себя плохо и писать особо не о чем, а иногда я просто в шоке от того, с чем приходится сталкиваться, - объясняет Ирина. - Когда оформляла Диме инвалидность, на комиссию ходила без него. Я попросила врача выписать противопролежневый матрас и инвалидное кресло. На что доктор мне ответил: «Ваш Дима не доживет до дня получения матраса». Когда я все-таки получу его, я обязательно поеду к этому врачу вместе Димой. Чтоб он в следующий раз думал, что можно говорить, а что - нет. Не ему решать, сколько людям жить, а он не господь Бог, чтобы определять эти сроки.

Клоунский колпак или противогаз?

Когда Дмитрия выписали из больницы, он сам начал записывать видеопосты и размещать их в группе. Семья живет на окраине Перми, и, чтобы сдать анализы, съездить на прием к врачу или на капельницу, больному человеку приходится превозмогать нечеловеческую боль, спускаясь или поднимаясь на четвертый этаж пешком. Вдобавок приходится оплачивать такси, так как ехать на автобусе из-за плохого самочувствия просто нереально. В видео-дневнике он рассказывал о поездках по врачам, сидениях в очередях и длительном ожидании приема.

«Пришли на прием к онкологу по месту жительства. Молча просидели у него в кабинете почти час. Доктор в это время свои бумажки писал и в компьютере что-то смотрел. Может, в следующий раз красный нос и колпачок Петрушки надеть или противогаз, чтобы он обратил на нас внимание?»

«Сколько негатива и гадостей! Кто-то похоронил нас в откликах, кто-то моей жене начал писать в личку, чтобы она пошла на панель или продала свои бриллианты. Я не могу понять, это зависть у людей к моей болезни? А чему тут завидовать? Мы обычная семья, живем в двухкомнатной квартире, свой Volkswagen Polo уже продали и сейчас живем на эти деньги».

«Сегодня я закончил капаться. Когда собирались домой, наша медсестра подарила нам Библию, молитву прочитала и настолько сильные слова сказала, что слезы побежали».

Дмитрий со своим сыном несколько лет назад. Фото: семейный архив.

«Были в онкоцентре. Народу там уйма. Мы насчитали в коридоре 53 человека. Ждали очереди около часа, а комиссия длилась ровно три минуты. Со мной разговаривал один врач из шести, остальные занимались своими делами: кто-то в телефоне сидел, кто-то друг с другом разговаривал. Мне, не разбираясь в диагнозе, сразу же назначили химиотерапию. И никто не дал никаких гарантий».

От нетрадиционной медицины отказались

Всю информацию о коварной болезни Дмитрия супруги искали в интернете. Опухоль ему удалять не стали, так как сделать это до ремиссии невозможно: метастазы начнут расти в три-четыре раза быстрее.

Выживаемость с подобными диагнозами в России составляет 2%. Гимадеевы решили попробовать нетрадиционные методы. Нашли клинику альтернативного лечения в Казахстане, куда брали пациентов с четвертой стадией. Позвонили. Их пообещали взять. Благо ребятам хватило прозорливости посмотреть отзывы. Оказалось, клиника полулегальная, никаких документов не дает, ничего не гарантирует. Отказались. Остался один вариант – химиотерапия.

На Израиль деньги собрали друзья

Перед тем как начать химию, Ирина и Дмитрий решили проконсультироваться в израильской клинике. Деньги на перелет и консультацию - 635 тысяч рублей - собрали неравнодушные подписчики группы. Но недельная поездка в Израиль не принесла ожидаемого облегчения. Метастазы у Дмитрия нашли еще и в легких.

Дмитрий не сдается. Он прошел два курса химиотерапии. Впереди - третий. Фото: семейный архив.

Единственный плюс - из-за границы им удалось привезти оригинальный препарат на три курса химиотерапии.

«Жене заявили, что я почти труп». Пермяк, больной раком, рассказал про хамство врачей, жуткие очереди в онкоцентрах и дорогие лекарства 00:00 00:00

- За каждую копейку из собранных средств я отчитываюсь перед техподдержкой соцсетей, - объясняет Ирина. - Благотворительные взносы мы имеем право потратить только на лекарства, анализы и обследования по рецепту врача и ни на что больше. Анализы часто делаем платно. При Димином заболевании не то что день - каждый час важен, поэтому ждать бесплатной очереди мы не можем.

Дмитрий перенес два курса капельниц с химией. Врачи сказали, что третий будет жестче, так как улучшений пока нет. И он готов вытерпеть все, лишь бы увидеть, как единственный сын растет и становится взрослым. Чтобы передать ему все, что умеет сам.

- Папа, когда ты выздоровеешь, мы все вместе в аквапарк или на речку съездим, - мечтает Димка-младший, разговаривая с мамой и папой по телефону. На лето родители отправили его к бабушке в Беларусь.

Сейчас сыну Дмитрия и Ирины девять лет. Фото: семейный архив.

- А еще мы мечтаем выздороветь и всей семьей поехать на Байкал, - говорят Ирина и Дмитрий.

ВАЖНО

Как помочь Дмитрию?

В клинике, где Дмитрий проходит курс химиотерапии, ему озвучили цену третьего курса: около 120 тысяч рублей. И таких курсов, скорей всего, будет еще четыре.

Вдобавок нужно ставить порт, так как лекарство вводится двое суток. Примерная цена - 45 тысяч. Без помощи Дмитрию и Ирине такую сумму не собрать.

Дорогие читатели, если вы можете помочь - сделайте перевод на карту, привязанную к номеру телефона 8-950-472-76-09. Она оформлена на Дмитрия Фаритовича Г.

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