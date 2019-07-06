В Перми пропал восьмилетний ребенок

СЕГОДНЯ 20:43 2019-07-06T20:45:12+03:00

5 июля он ушел из дома в Мотовилихинском районе и не вернулся

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Вторые сутки ничего не известно о судьбе восьмилетнего мальчика из Перми. Тымченко Кирилл Константинович пропал в пятницу, 5 июля. В 17.30 он ушел из дома в Мотовилихинском районе и пропал. Вместе с мамой мальчик живет по адресу улица Быстрых,9.

Женщина не исключает, что ребенок может находиться с отцом. Но в любом случае женщина, вторые сутки ничего не знающая о судьбе сына, обратилась к волонтерам с просьбой помочь в поисках. Информация о пропавшем мальчике распространяется по соцсетям.

Тымченко Кирилл Константинович, 2011 г.р.

Приметы:

На вид 8 лет, рост низкий, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет:

Футболка синяя с черным кругом в центре, черные трико с лампасами, синие кроссовки с зелеными шнурками, черная кофта.

Координатор поисков Ксюша Макарова, тел. 89026308082.

Тымченко Кирилл Константинович пропал в пятницу, 5 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU