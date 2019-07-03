«К нему 18 лет никто не приходит». Пермячка нашла в больнице брата, которого оставили в роддоме 57 лет назад

- Он лежит в психиатрической больнице уже 18 лет, и к нему никто не приходить, - говорит жительница Верещагино Пермского края Людмила Пугина.

Об этой истории мы писали в мае. 47-летняя Людмила работает швеей в больнице. В свободное время она разыскивала брата Юрия, которого их мама оставила в роддоме 57 лет назад по семейным обстоятельствам. Старшая сестра Людмилы узнала, что сначала его отправили в Кунгурский детский дом, позже перевели в детдом Добрянки.

- Мы не знаем, усыновили его или нет, то же имя у брата или нет, но очень хотим его найти, - говорила Людмила. - Познакомили бы Юру с внукам - у него их уже 32!

Вот уже год Людмила шерстила соцсети, искала какие-то зацепки о местонахождении брата. Мы написали про историю Людмилы и оставили в статье на сайте ссылку на страницу женщины «ВКонтакте», а также почту. Буквально через несколько дней ей написали из психиатрической больницы Прикамья.

- У нас на лечении уже много лет находится похожий по описанию мужчина, - написали ей врачи.

Людмила связалась с больницей. Выяснилось, что с 2001 года в ней проходит лечение некий 57-летний Юрий Пугин.

- У него в данных есть информация, что год рождения 1962, но вот вместо дня и месяца стоят нули, - говорит Людмила. - Он не помнит точную дату. Мне прислали и фотографию Юры - он похож на нашего старшего брата. В ближайшее время семьей поедем его навестить. Еще со мной связались сотрудники телешоу, предлагают пройти тест ДНК на родство. Так я буду убеждена, что мы правда родственники. Но я все равно очень рада, что нашла его!

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