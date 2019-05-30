2019-05-30T13:58:26+03:00
Общество

«Юра, у тебя уже 32 внука родились!». Жительница Прикамья ищет брата, которого 57 лет назад оставили в роддоме

47-летняя Людмила Пугина второй год разыскивает родственника
Елена КОНОВА
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Фото из личного архива Людмилы ПугинойФото из личного архива Людмилы Пугиной
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- Очень хочется с ним познакомиться, - говорит 47-летняя жительница Верещагино Пермского края Людмила Пугина.

Людмила работает швеей в больнице. А в свободное время пытается найти родного брата, которого никогда не видела.

- 10 января 1962 года у моей мамы родился сын Юра, - говорит Людмила. - Но ей пришлось оставить его в родильном доме Верещагино по семейным обстоятельствам. Лида, моя старшая сестра, узнала, что сначала Юру отправили в Кунгурский детский дом, а затем - в детдом Добрянского района. Больше о брате у нас нет никакой информации. Если его усыновили, то у Юрия новая фамилия, а, может, и имя другое.

Людмила, ее сестра и братья мечтают найти Юрия и воссоединить семью. У него уже родились 32 внука!

- Мы всегда знали о том, что у нас есть еще один брат, - добавила Людмила. - И вот с приходом социальных сетей активно начали его искать. Я уже год пытаюсь найти какие-то зацепки о том, где может находиться Юрий. Недавно с нами связался один мужчина, сказал, что у него есть знакомый по имени Юрий Пугин, но мы пока с ним не связывались.

Если вы знаете похожего по описанию мужчину, то напишите Людмиле в личные сообщения «ВКонтакте» или на почту elena.konova@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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