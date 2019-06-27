2019-06-27T10:59:37+03:00
Звезды

Теодор Курентзис: Я хотел создать что-то не для себя, а для людей

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета написал прощальное письмо
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Теодор Курентзис обвинил власть в непониманииТеодор Курентзис обвинил власть в непониманииФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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На сайте Пермского театра оперы и балета художественный руководитель Теодор Курентзис опубликовал прощальное письмо, в котором рассказал о причинах своего ухода. И написал, что «власть ничего не поняла».

- Сейчас вспоминаю, когда впервые приехал в Пермь, я думал, что останется, когда я должен буду уехать. Я хотел создать что-то не для себя, а для людей, которые живут в этом городе. Я хотел помочь создать консерваторию, чтобы следующие поколения прекрасных музыкантов были пермяками, хотел дать стимул талантливым людям остаться здесь и развивать этот город. Я помню, как мне сказали: власть не считает это целесообразным, у города все есть, мы самые лучшие, - написал Курентзис.

И в заключении письма он поблагодарил администрацию Пермского края за то, что «без их полнейшего непонимания, отсутствия трепета и чуткости, я никогда не нашел бы силы принять решение покинуть свой рай».

И попрощался с пермяками до следующего Дягилевского фестиваля.

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Накануне губернатор края Максим Решетников рассказал о своем отношении к уходу Теодора Курентзиса.

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский: Теодор Курентзис никуда не уходит.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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