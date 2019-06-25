Губернатор Пермского края Максим Решетников: Построить оперный театр нам поможет Роман Абрамович

Теодор Курентзис уезжает из Перми, но строительство новой сцены оперного театра будет продолжено. Об этом на пресс-конференции рассказал губернатор Пермского края Максим Решетников.

- Мы будем строить театр независимо от того, кто там директор или художественный руководитель, - отметил глава региона. - Поддержку нам окажет Роман Абрамович. Он сам предложил предоставить архитектора для создания фасада и интерьера театра мирового уровня.

Сейчас завершается проектирование самого здания. В этом году проект театра должен пройти экспертизу, а в следующем году начнется строительство.

О чем еще спрашивали журналисты губернатора?

О ДОРОГАХ

- Сейчас в числе приоритетных задач - Чусовской мост, завершение работ по строительству Восточного обхода, соединение Березников и Соликамска. На юге края - формирование транспортного коридора на Уфу, строительство обхода Куеды и подъезда к Краснокамску мимо поселка Майский. Продолжаем работы на федеральной трассе на Кунгур. Абсолютный приоритет - развитие дорожной сети в Перми. Это развязка улицы Крисанова с улицей Карпинского, с перспективой нового автомобильного моста в створе улицы Крисанова, улица Строителей и трасса Тр-53, чтобы обеспечить транспортное обслуживание дальних районов - Левшино, Голованово.

О ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

- Любой уровень поддержки будет недостаточным. Но мы выделили дополнительные средства, 150 миллионов в этом году и в следующем году будет еще 150 миллионов. Эти деньги будут направлены на субсидии для молодых семей в размере 10 процентов от стоимости жилья. Мы рассчитываем, что к 2023 году закроем всю текущую очередь.

О ТРЕХ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМАХ КРАЯ

- Первая - здравоохранение, причем главная проблема не только в невозможности попасть к узким специалистам, а в высоком уровне смертности. Вторая - дороги и транспортная доступность территорий. При этом зачастую вопрос доступности медицинской помощи тоже - в транспортной доступности. Люди либо не могут добраться до больницы, либо не могут уехать обратно, приходится ждать несколько часов.

Губернатор Пермского края Максим Решетников.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И третья - уровень дохода населения. Хотя этот вопрос должен стоять не на третьем месте, а на первом. Эта задача не имеет простых линейных решений, но ее надо постоянно иметь в виду.

О НОВОМ ЗООПАРКЕ

- Сейчас строители завершают возведение всех коммуникаций и благоустройство. Начинаем постепенно предъявлять инспекции Госстройнадзора объекты, вводить их будем поэтапно. Всего их на площадке более 50. Часть корпусов уже готовы. Переселение животных планируем на весну 2020 года.

О КУРЕНТЗИСЕ

- Полгода назад мы обсуждали с Теодором, что нужно больше его присутствия в Перми. Он сравнил свою музыку с дорогим вином и сказал, что «экспортирует это вино». Но мне бы хотелось, чтобы «это дорогое вино» потребляли в Перми, и чтобы сюда за ним приезжало больше людей.

С другой стороны, у Теодора были вопросы, связанные с отсутствием репетиционной базы. Мне показалось, что мы все решили. Пока задействуем ДК им. Солдатова, уже даже деньги заложили на акустическую «ракушку», чтобы не убирать ее из театра. И Теодор сделал шаги навстречу, появился репертуар на три месяца.

Но раз Теодор принял решение уйти - что ж... Хотя он, уходя, не уходит. Все-таки у него здесь дом. Мы практически получим такое же присутствие его в городе, как и ранее - он остается худруком Дягилевского фестиваля, будет проводить несколько концертов. Ну а театр будет развиваться. Сейчас у нас самый мало работающий театр в стране - при таких-то бюджетах!

О ПРИЕМЕ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ ГИМНАЗИЙ

- Дело не только в том, надо ли при поступлении в гимназию делать какие-то скидки мальчикам. Нам надо поставить вопрос: «Насколько вообще допустим набор в первые классы по баллам? Можем ли мы вообще при поступлении в школу требовать какие-то экзамены?»

Я попросил краевую прокуратуру проверить этот вопрос. Возможно, надо организовывать приемы в гимназии не с первого класса, а с пятого. Вот в 146-й школе принимают ребят с седьмого класса - и все хорошо. Конечно, сами гимназии относятся к такой идее отрицательно - у них воскрески…

Но мы живем в открытом городе, где все про все знают. Может быть, на каком-то этапе мы созреем до откровенного разговора - о наборах в гимназии вообще. Но это общество должно решать, не власть. В любом случае нужен будет переходный период.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПЕРМИ

- Планов к юбилею у нас достаточно, вы о них прекрасно знаете - это набережная, трамвайная ветка, ТПУ «Пермь II… Но мне бы хотелось, чтобы к 300-летию сам город изменился, чтобы были изменены подходы к благоустройству. Я год назад обратил внимание Дмитрия Ивановича Самойлова на пустырь между домами: «Займитесь, пожалуйста, бросовыми территориями. В центре города таких пустырей некошеных быть не должно». - «Да, - сказал. - Займемся».

Максим Решетников: «Наводить порядок только там, где гуляет губернатор, - это странно» 00:00 00:00

12 июня я с семьей гулял по эспланаде. Возвращался по Пермской, смотрю - опять те же самые заросли. Звоню Дмитрию Ивановичу: «Вы вообще там что-то делаете?» - «Да, - говорит, - мы делаем». Через три дня мне звонок: «Максим Геннадьевич, а где вы гуляли?». Если у нас глава администрации так относится к своему городу, что наводить порядок мы будем только там, где гуляет губернатор, - странно это как-то.

Поэтому мне хотелось бы, чтобы к 300-летию Перми были не просто крупные стройки, не пляски на эспланаде и не фейерверки, а изменилось внутреннее настроение города. И не только в центре, но и в отдаленных районах.

И от пермских властей мы требуем только одного - приведения города в порядок. Потому что любить свой город - значит работать. Пахать по 16 часов в сутки 6 дней в неделю.