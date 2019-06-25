«Наводить порядок только там, где гуляет губернатор, - это странно»

- Что будет построено в Перми к 300-летию кроме всем известных зоопарка, оперного театра и галереи, о которых говорят уже много лет? - задали вопрос губернатору Максиму Решетникову во время пресс-конференции.

- То есть ли еще новые планы, которые будут не реализованы? – пошутил глава региона. - Планов достаточно, вы о них прекрасно знаете – это набережная, трамвайная ветка, ТПУ «Пермь-2», проект которого рисуется архитекторами достаточно симпатично. Это и дорожная инфраструктура, которую мы планируем сделать, и инфекционная больница, которую уже пора начинать строить. У нас сейчас в работе большой объем проектов, и мы рассчитываем, что их не постигнет судьба 15-летних обсуждений и обещаний.

Но, по словам губернатора, сейчас самое главное – это благоустройство Перми:

- Мне бы хотелось, чтобы к 300-летию сам город изменился, чтобы были изменены подходы к благоустройству. Я год назад обратил внимание Дмитрия Ивановича Самойлова на пустырь между домами: «Займитесь, пожалуйста, бросовыми территориями. В центре города таких пустырей некошеных быть не должно». - «Да, - сказал. – Займемся».

12 июня я с семьей гулял по эспланаде. Возвращался по Пермской¸ смотрю – опять те же самые заросли. Звоню Дмитрию Ивановичу: «Вы вообще там что-то делаете?» - «Да, - говорит, - Мы делаем». Через три дня мне звонок: «Максим Геннадьевич, а где вы гуляли?». Ну, блин, если у нас глава администрации так относится к своему городу, что наводить порядок мы будем только там, где гуляет губернатор, - странно это как-то.

У меня есть определенные маячки. Два года назад, когда приехал в Пермь, спросил: «Вот этот дом почему не расселен?» - «Да, действительно, сейчас мы его расселим.» Два года прошло, все маячки, которые я поставил городской администрации, на месте. Ничего не изменилось.

Поэтому мне хотелось бы, чтобы к 300-летию Перми были не просто крупные стройки, не пляски на эспланаде и не фейерверки, а изменилось внутреннее настроение города. И не только в центре, но и в отдаленных районах.

И от пермских властей мы требуем только одного – приведения города в порядок. Потому что любить свой город – значит работать. Пахать по 16 часов в сутки 6 дней в неделю