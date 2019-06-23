«Просто красавица». Марина Федункив показала фотографии из выпускного альбома

Июнь - это пора экзаменов и выпускных. ЕГЭ уже позади, и можно просто расслабиться, сосредоточившись на предстоящем выпускном вечере - ведь это последний школьный день. Вот и актриса Марина Федункив, известный блоггер в Instagram и звезда сериала «Реальные пацаны», поздравила будущих студентов с окончанием школы.

- Дорогие Выпускники! - написала она в своем Instagram. - Я от души хочу пожелать вам всем здоровья, энтузиазма и уверенности. Пусть в вашей жизни будет много радостных моментов, счастливых перемен и грандиозных свершений. Любите и будьте любимы, мечтайте и берегите себя.

Также Марина Федункив поделилась с поклонниками фотографиями из своего выпускного альбома. Многие заметили, что актриса практически не изменилась, разве что поменяла прическу.

marina_phedunkiv Марина Федункив в школе

- Вы просто красавица! Марина, вы ничуть не изменились. Очень хорошенькая! Какой выразительный взгляд, - восхищаются подписчики. На данный момент у публикации более 111 тысяч лайков.