Актриса Светлана Пермякова еле сдержала слезы, увидев, как преобразили ее сестру на шоу «Модный приговор»
Пермская актриса Светлана Пермякова привела на шоу «Модный приговор» свою двоюродную сестру, 50-летнюю Ирину Лазареву.
- Мы знакомы с детства, все праздники отмечали вместе во главе с нашей бабушкой Леной, - говорит Светлана Пермякова. - И вот Ирина осталась где-то в детстве. У нее молодежный стиль - трикотажные обтягивающие вещи, платья в ромашку, несмотря на то, что у Ирины собственные детские сады в Перми. Она - бизнесвумен, но идет несоответствие внешнего облика и статуса.
- Но мне так нравится! - говорит Ирина.
- Она может так приехать в департамент образования, - продолжает Светлана Пермякова. - Ее даже как-то раз туда не пустили!
- Я смотрю вашу передачу каждый день и вижу, как женщины преображаются, - говорит Ирина. - Подумала: «Неужели я тоже могу? Напишу в программу, вдруг позвонят». Мне все равно хотелось бы выглядеть стильно. На работе даже говорят: «Ирина Михайловна…вы как-то интересно оделись, по-детски».
Такой комплект выбрала себе Ирина. Скриншот с шоу "Модный приговор" 1 канала
После того, как Светлана с Ириной пообщались с ведущими, они направились к стойкам с одеждой. Первый этап преображения - это когда героиня сама выбирает одежду, которая ей нравится. А вот второй этап - это преображение от рук стилистов.
Сама Ирина выбрала себе три комплекта. Первый - шорты с футболкой, однако ведущие решили, что он подходит для пляжного сезона. Второй комплект - светлый костюм в тонкую полоску.
- Это очень хорошее решение для лета, но юбку надо чуть больше по размеру, - сказал Александр Васильев.
Третий комплект - бежевое платье с кружевами.
- Я делаю все это ради мужа, - не удержалась от слез Ирина. Ее супруг тяжело болен и сейчас проходит лечение.
После последнего выхода Ирину направили к стилистам. На подиум она вышла с новой стрижкой, в ярком голубом платье и в разноцветной курточке.
А этот вариант подобрали для Ирины стилисты. Скриншот с шоу "Модный приговор" 1 канала
- Я даже не представляла, что я такой могу быть! - восторженно сказала Ирина.
Светлана Пермякова, увидев, как преобразилась сестра, еле сдержала слезы. Она обняла Ирину и сделала ей подарок.
- Ирина, что бы вы хотели получить: комплект, который выбрали вы, или который выбрали стилисты? - спросил Александр Васильев.
- Конечно тот, который выбрали стилисты! - сказала Ирина.
ИСТОЧНИК KP.RU