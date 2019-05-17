Актриса Светлана Пермякова еле сдержала слезы, увидев, как преобразили ее сестру на шоу «Модный приговор»

Пермская актриса Светлана Пермякова привела на шоу «Модный приговор» свою двоюродную сестру, 50-летнюю Ирину Лазареву.

- Мы знакомы с детства, все праздники отмечали вместе во главе с нашей бабушкой Леной, - говорит Светлана Пермякова. - И вот Ирина осталась где-то в детстве. У нее молодежный стиль - трикотажные обтягивающие вещи, платья в ромашку, несмотря на то, что у Ирины собственные детские сады в Перми. Она - бизнесвумен, но идет несоответствие внешнего облика и статуса.

- Но мне так нравится! - говорит Ирина.

- Она может так приехать в департамент образования, - продолжает Светлана Пермякова. - Ее даже как-то раз туда не пустили!

- Я смотрю вашу передачу каждый день и вижу, как женщины преображаются, - говорит Ирина. - Подумала: «Неужели я тоже могу? Напишу в программу, вдруг позвонят». Мне все равно хотелось бы выглядеть стильно. На работе даже говорят: «Ирина Михайловна…вы как-то интересно оделись, по-детски».

Такой комплект выбрала себе Ирина. Скриншот с шоу "Модный приговор" 1 канала

После того, как Светлана с Ириной пообщались с ведущими, они направились к стойкам с одеждой. Первый этап преображения - это когда героиня сама выбирает одежду, которая ей нравится. А вот второй этап - это преображение от рук стилистов.

Сама Ирина выбрала себе три комплекта. Первый - шорты с футболкой, однако ведущие решили, что он подходит для пляжного сезона. Второй комплект - светлый костюм в тонкую полоску.

- Это очень хорошее решение для лета, но юбку надо чуть больше по размеру, - сказал Александр Васильев.

Третий комплект - бежевое платье с кружевами.

- Я делаю все это ради мужа, - не удержалась от слез Ирина. Ее супруг тяжело болен и сейчас проходит лечение.

После последнего выхода Ирину направили к стилистам. На подиум она вышла с новой стрижкой, в ярком голубом платье и в разноцветной курточке.

А этот вариант подобрали для Ирины стилисты. Скриншот с шоу "Модный приговор" 1 канала

- Я даже не представляла, что я такой могу быть! - восторженно сказала Ирина.

Светлана Пермякова, увидев, как преобразилась сестра, еле сдержала слезы. Она обняла Ирину и сделала ей подарок.

- Ирина, что бы вы хотели получить: комплект, который выбрали вы, или который выбрали стилисты? - спросил Александр Васильев.

- Конечно тот, который выбрали стилисты! - сказала Ирина.