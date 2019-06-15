Нога запуталась в якоре. В Каме нашли тело пропавшего два месяца назад рыбака

Страшную находку обнаружил накануне, 14 июня, пермяк, выехавший порыбачить на лодке на Каму. Отплыв от берега метров сто, он увидел в воде человеческое тело. Утонувший не двигался, поэтому рыбак предположил, что тело за что-то зацепилось.

Мужчина позвонил спасателям и вызвал на место происшествия правоохранительные органы.

Спасатели извлекли тело из воды и эвакуировали на берег. Утонувшим оказался немолодой мужчина, он был одет в зимнюю одежду. Ноги его действительно запутались в якорной веревке. На берегу тело передали сотрудникам полиции.

Предположительно, утонувший – 59-летний пермяк, пропавший в апреле этого года. У него было слабое здоровье, незадолго до трагедии на рыбалке он выписался из больницы и домой больше не вернулся.

Это ЧП произошло в Перми 21 апреля в 100 метрах от КамГЭС. Несколько очевидцев, а также женщина с берега видели, как мужчина выпал в воду с резиновой лодки. Потом ее прибило к берегу, в лодке находились удочка, пакет с рыболовными снастями, а также золотистый футляр с очками.

Сразу после ЧП рыбака искали в Каме спасатели и водолазная группа, однако погружения прошли безуспешно. После того, как 14 июня мужчину обнаружили, к делу подключились следователи СУ СКР по Пермскому краю.

- По факту обнаружения тела в реке следователи проводят проверку, будет проведено опознание, также назначена экспертиза, которая установит причину смерти. Признаков насильственной смерти на теле погибшего обнаружено не было, - сообщил «Комсомолке» источник в следствии.