2019-06-14T14:54:22+03:00
Происшествия

«Уехала к парню с сайта знакомств». В Бахрейне, куда россиянок продавали в сексуальное рабство, погибла 22-летняя пермячка

Сейчас рассматриваются три версии трагедии [аудио]
Елена КОНОВА
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Фото погибшей девушки предоставлено ее сестройФото погибшей девушки предоставлено ее сестрой
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- Она переехала жить к парню, потом они расстались, - говорила нам Светлана, сестра погибшей в Бахрейне пермячки. - Но Люба осталась в Бахрейне.

5 июня тело 22-летней Любови М., уроженки Верещагинского района, нашли под окнами одной из гостиниц. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, что произошло в ту ночь. Возможно, Любовь убили, или девушка совершила самоубийство.

- Она переехала туда в марте, - рассказывала Светлана. - Сестра познакомилась с молодым человеком Хасоном. Мы с ним общались, парень показался нам адекватным. Изначально мы, конечно, отговаривали Любу от поездки. Но у нее такой характер был…Она нас не послушала, все равно уехала к Хасону.

В Бахрейне, куда россиянок продавали в сексуальное рабство, погибла 22-летняя пермячка.

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В Бахрейне у девушки была красивая жизнь: походы по ресторанам, романтические прогулки. Жила она тоже у Хасона. По крайней мере, так Любовь рассказывала о своей жизни маме и сестре. А еще девушка посылала им деньги - по 2-3 тысячи в месяц. Но Светлана не скрывала: Любовь с родственниками особо информацией не делилась. Кем она работала, в каком городе жила - даже это семье неизвестно.

- Не так давно они расстались, но Хасон поддерживал ее деньгами, - говорила Светлана. - Потом она стала жить отдельно от него. Как зарабатывала на жизнь - не знаю. У Любы там были подруги из России. 5 июня одна из них написали мне в мессенджере, что Любы больше нет - ее убили. По их словам, полиция даже задержала двоих подозреваемых в преступлении.

У нас толком информации нет, мы ждем ответа от консульства. И непонятно, как нам перевезти тело из Бахрейна в Россию. Пока собираем деньги на транспортировку.

Что же случилось в ту ночь? Молодую, красивую девушку нашли под окнами гостиницы. Что она там делала? На какие деньги жила в Бахрейне? Пока в этой истории вопросов больше, чем ответов. Но источник в следствии сообщил нам, что сейчас рассматриваются три версии случившегося: суицид, несчастный случай и убийство.

- Посольство в курсе произошедшего, - сообщил нам Ярослав Левин, пресс-секретарь посольства РФ в Бахрейне. - Заведующий консульским отделом занимается этим вопросом.

- Семья погибшей хочет похоронить девушку на Родине.

- По обычной практике тело транспортируется на Родину, - ответил Ярослав Левин. - Но это не проходит мгновенно. Я более чем уверен, что тело будет доставлено на Родину. Пока надо подождать.

22-летняя пермячка погибла в Байхране, куда россиянок продавали в сексуальное рабство

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ИСТОЧНИК KP.RU

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