«Помогала маме и сестре деньгами». В Бахрейне при странных обстоятельствах погибла 22-летняя пермячка

- Как чувствовали, не хотели ее отпускать, - говорит Светлана, сестра погибшей Любови.

Трагедия произошла 5 июня. Под окнами одной из гостиниц города в Бахрейне нашли тело молодой девушки. Погибшей оказалась 22-летняя уроженка Верещагино Пермского края Любовь М.

- Она была бойкая, - говорит Светлана. - Несколько месяцев назад Люба познакомилась с жителем Бахрейна Хасоном. Наверно, они стали общаться на сайте знакомств. Люба мало что рассказывала про себя. И в марте этого года сестра сообщила нам с мамой, что уезжает к нему. Мы испугались, конечно, не пускали ее. Но Люба все равно уехала - такой у нее характер был.

Несколько раз Светлана даже общалась с Хасоном. Один раз он ей позвонил и говорил что-то на ломаном русском, еще раз общение проходило по видеосвязи.

- Люба не работала, он ее обеспечивал, - продолжает Светлана. - Она и нам деньгами помогала, каждый месяц хотя бы по 2-3 тысячи присылала. Сестра рассказывала, что Хасон ее и по ресторанам водит, и гуляют они много. Все у них было хорошо. Лично нам Хасон показался адекватным парнем.

5 июня Светлане написала подруга Любы из Бахрейна. И сообщила: «Люба погибла».

- Мы с ней созвонились, и девушка сказала, что Любу вытолкнули из окна гостиницы, - вспоминает Светлана. - У меня, конечно, сразу шок. Стала звонить в консульство, мне толком ничего не говорят. Не знаю до сих пор, что случилось. Сейчас я собираю деньги на то, чтобы организовать транспортировку тела сестры в Россию. У меня у самой пять детей, денег у нас нет.

Мы пообщались с Ярославом Левиным, пресс-секретарем консульства РФ в Бахрейне.

- Да, мы знаем о том, что тело девушки нашли у гостиницы, - подтвердил Ярослав Левин. - Но говорить о том, что именно произошло, рано. Вся информация о случившемся выясняется.

Ярослав заметил, что организовать транспортировку тела в другую страну - процесс не быстрый. Скорее всего, на следующей неделе уже что-то прояснится.