Почему после 40 лет зрение ухудшается и как сохранить молодость глаз на долгие годы

Раньше я отлично видела и без проблем читала мелкий текст - в телефоне и книгах, на этикетках одежды и на упаковках продуктов. Теперь же чувствую, что глаза напрягаются в попытке прочитать состав йогурта - так и хочется взять в руку лупу. Просматривать новости с экрана телефона тоже стало не очень удобно, приходится отодвигать его от себя.

Если вам это знакомо, не пугайтесь. С возрастом мы меняемся - становимся более уверенными в себе, опытными, мудрыми. Естественные изменения происходят и в организме. Как правило, после 40 лет наше зрение ухудшается. По-научному это называется пресбиопией и подвержены ей абсолютно все - даже те, кто никогда в жизни не испытывал проблем со зрением и всегда отлично видел.

Что делать в ситуации, когда перестаешь видеть мелкий текст, куда обращаться за помощью и почему с возрастом зрение ухудшается? На эти и другие вопросы мы попросили ответить Анну Владимировну Третьякову, врача-офтальмолога оптики «Точка Зрения».

Фото компании

- Анна Владимировна, расскажите, почему с возрастом зрение вблизи становится хуже?

- Как правило, люди начинают жаловаться, что плохо видят мелкий текст, после 40 лет. Причина в том, что с возрастом наш хрусталик теряет влагу и становится менее эластичным.

Есть такое понятие, как аккомодация глаза. Это способность хрусталика менять кривизну и толщину, благодаря чему мы видим вблизи и на расстоянии, можем любоваться водной гладью и тут же заглянуть в телефон, чтобы прочитать пришедшее нам сообщение. Смена фокуса происходит автоматически, и мы не задумываемся над тем, как устроен этот процесс.

Но после 40 лет хрусталик становится менее подвижным и уже не в состоянии фокусироваться на ближних объектах. Поэтому нам проще отодвинуть предмет от себя, чтобы разглядеть его.

Нет ничего удивительного в том, что люди, впервые столкнувшиеся с этим, испытывают тревогу и страх. Особенно если раньше у них не было никаких проблем со зрением и совсем нет опыта ношения очков.

Фото компании

- Что вы посоветуете людям, которые как раз перестали после 40 лет различать мелкий текст? Как можно вылечить пресбиопию?

- Во-первых, нужно понимать, что пресбиопия - не болезнь. Это особенность рефракции, то есть преломляющей способности оптической системы глаза. Это возрастные изменения. И это абсолютно нормально, когда после 40 лет начинаются проблемы со зрением вблизи.

Раз пресбиопия не болезнь, то и вылечить ее с помощью лекарств или капель нельзя. Но мы можем помочь глазам лучше видеть – так же, как в молодости. Это возможно благодаря специальным мультифокусным очкам.

- Как быть, если очки меня старят и я не хочу их носить?

- Как думаете, что больше выдает возраст? Когда человек пытается в магазине с лупой в руках рассмотреть этикетку или когда он носит красивые стильные очки? Думаю, ответ очевиден.

Если правильно подобрать модель, форму и цвет оправы, то очки никогда не будут ассоциироваться с возрастом - наоборот, они могут освежить образ, сделать его более интересным и гармоничным и подчеркнуть в вас все самое лучшее.

К тому же мультифокусные очки помогают продлить молодость глаз. Как правило, «плюс» увеличивается примерно на одну диоптрию в 10 лет. Без использования очков пресбиопия может прогрессировать гораздо быстрее. Это значит, вам будет еще сложнее читать и рассматривать предметы вблизи.

Когда плохая вода из-под крана сушит нашу кожу и волосы, мы помогаем им - используем кремы и лосьоны, специальные шампуни и бальзамы. Глаза тоже нуждаются в помощи. И даже больше, чем что-либо, ведь с их помощью мы видим и большинство информации получаем именно визуальным путем. Мультифокусные очки - это, прежде всего, помощь глазам, за которую они обязательно скажут спасибо.

Фото компании

- Хорошо. Тогда с чего начать человеку, если он заметил, что зрение вблизи падает?

- Любое отклонение от привычной нормы требует незамедлительного и правильного решения. Если вы чувствуете, что со зрением что-то не так, как обычно, то обязательно обратитесь к специалисту. Получить помощь врача-офтальмолога можно в государственном медицинском учреждении, частной клинике или оптике.

Пресбиопам, то есть людям, чье зрение ухудшилось после 40 лет, я бы сразу советовала обращаться в салоны оптики. Повторюсь, пресбиопия - не болезнь, лечению лекарствами и каплями она не поддается. Ее можно только скорректировать специальными очками. Поэтому обращение в салон оптики сэкономит время: за один визит специалисты и обследование проведут, и очки грамотно подберут.

В оптиках работает такая категория узких специалистов, как оптометристы - они занимаются профессиональным подборов очков и контактных линз для улучшения зрения, хорошо разбираются в их разновидностях. В этом направлении они обладают более высокой квалификацией, чем врачи поликлиник и медицинских центров, которые с оптическими изделиями напрямую не работают. Что касается врачей, то офтальмологи, в первую очередь, выявляют и лечат глазные заболевания, которые ведут к падению остроты зрения.

В Оптике «Точка Зрения» и офтальмологи, и оптометристы помогают с подбором очков, а значит, решают проблемы со зрением и делают так, чтобы вы могли лучше видеть.

- Как убедиться в надежности и профессионализме салона оптики?

- Почитайте отзывы, узнайте, насколько давно оптика работает, посмотрите на сайте, есть ли у нее лицензия на осуществление медицинской деятельности. Дополнительно вы всегда можете запросить дипломы и сертификаты, подтверждающие наличие необходимого образования у сотрудников - врачей-офтальмологов и оптометристов.

Еще один маркер, который говорит о профессионализме оптики, - это время обследования. Качественная проверка зрения занимает не менее 30 - 40 минут, и она всегда предшествует грамотному подбору очков или контактных линз. Провести осмотр могут и офтальмологи, и оптометристы. Если говорить о детях, то с ними вправе работать только врачи, а обследование длится примерно час.

СПРАВКА

Оптика «Точка Зрения» работает в регионе более 25 лет. За эти годы было открыто 25 салонов оптики: 13 в Перми и 12 в городах Пермского края. Компания имеет все необходимые лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Оптика «Точка Зрения» - это более 60 специалистов с медицинским образованием. Офтальмологи и оптометристы постоянно учатся, обновляют свои знания и повышают квалификацию. Все для того, чтобы улучшать зрение и помогать жить полной и яркой жизнью.

8 (342) 215-16-07 www.tochka-zrenia.ru