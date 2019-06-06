2019-06-06T16:16:37+03:00
Экономика

Уральский завод противогололедных материалов получит банковскую гарантию ВТБ

Соглашение об этом было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума
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Генеральный директор ООО «УЗПМ» Дмитрий Пылев и заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников подписали соглашение о выдаче банковских гарантий.Генеральный директор ООО «УЗПМ» Дмитрий Пылев и заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников подписали соглашение о выдаче банковских гарантий.
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6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор ООО «УЗПМ» (входит в ГК «Уральский завод противогололедных материалов») Дмитрий Пылев и заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников подписали соглашение о выдаче банковских гарантий. ВТБ предоставит компании гарантии на общую сумму более 450 млн. рублей в пользу Фонда развития промышленности на срок до пяти лет для получения займа по программе «Проекты развития».

Важную роль финансовой поддержки банковской сферы для развития отечественного производства отметил глава группы компаний «УЗПМ» Рустам Гильфанов.

- Мы высоко ценим сотрудничество с банком ВТБ, который является важным партнером для реализации проектов группы компаний по оптимизации бизнеса и повышения эффективности производства, - подчеркнул Рустам Гильфанов. - Финансовые инвестиции позволят предприятию группы реализовать крупный проект импортозамещающего производства сырья для противогололедных материалов и продукции для нефтяной промышленности. Основным технологическим звеном проекта будет установка для переработки минерального сырья, не имеющая в настоящий момент аналогов на территории Российской Федерации.

- Сегодняшнее соглашение – очередной шаг в развитии нашего сотрудничества с крупнейшим производителем современных противогололедных материалов на территории Российской Федерации, - заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников. - Надеемся, что наше партнерство с компанией позволит предприятию осуществить планы по импортозамещению, продолжить расширять производство экологически безопасных реагентов и внесет вклад в развитие химической промышленности страны».

- Наш новый проект предполагает строительство участка рассолоподготовки, приобретение и монтаж инновационного оборудования. Оно будет перерабатывать минеральные материалы для получения готового противогололедного продукта нового поколения и жидких составов для нефтяной отрасли. Предоставление банковской гарантии ВТБ позволит нам осуществить наши планы и нарастить объем производства до 128 тысяч тонн в год, - прокомментировал генеральный директор ООО «УЗПМ» Дмитрий Пылев.

Наша справка

ГК «УЗПМ» - предприятие, занимающееся разработкой, производством и поставкой эффективных и экологически безопасных противогололедных материалов по всей территории Российской Федерации и за пределами страны. Согласно статистике, при использовании противогололедных материалов марки «Бионорд» в городах удается значительно снизить аварийность и травматизм пешеходов зимой. На сегодняшний день продукция «Уральского завода противогололедных материалов» применяется в более чем 30 регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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