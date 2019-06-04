2019-06-04T15:53:05+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

ЖК «Ньютон» первым переходит на новые правила строительства

Он первым получил одобрение на эскроу-счет в «Сбербанке»
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Фото пресс-службы компанииФото пресс-службы компании
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Согласитесь, надежность компании — самый важный пункт при выборе застройщика, который все проверяют досконально. С новыми правилами строительства переживать об этом больше не придется: все застройщики переходят на эскроу-счета в банках, которые гарантируют абсолютно безопасную сделку для клиентов. Ваши деньги не перейдут застройщику, пока дом не будет сдан. Наш жилой комплекс «Ньютон» в Перми первым получил одобрение на эскроу-счет в «Сбербанке». Это подтверждает, что проект состоятелен, а расчёты максимально прозрачны. Посмотрите невероятно подробный чек-лист проверки жилого комплекса «Сбербанком» по ссылке. Новая схема финансирования дает возможность больше не переживать о процессе сделки, а выбирать дом исходя из качества строительства, комфорта, локации и удобства планировок. Начинаем думать о прекрасном! ЖК «Ньютон» расположен в центре города, а рядом есть лесопарк для прогулок. Отличное благоустройство двора для всех возрастов — спортивные площадки, места для отдыха и прогулочные зоны. Прозрачные входные группы и вход на уровне земли создают комфортную безбарьерную среду. Оставьте заявку на бесплатную консультацию на сайте или позвоните по телефону +7 (342) 258-22-28 в отдел продаж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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