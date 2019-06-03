В Перми пройдет уникальный международный бизнес-форум специалистов индустрии развлечений

6-8 июня в Перми пройдет Летний международный бизнес-форум специалистов индустрии развлечений при поддержке Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР). Организатором мероприятия выступает Центральный парк развлечений им. М.Горького, а партнерами - группа компаний «Авира» и Активити парк «Sky Trip».

Главная задача бизнес-форума – объединить усилия представителей индустрии развлечений для обсуждения и эффективного решения вопросов, стоящих перед отраслью в стране и регионах. Мероприятия направлено на обмен опытом и поиск совместных решений среди руководителей парков и торгово-развлекательных центров, производителей и поставщиков аттракционов, представителей государственной власти. Будет обсуждаться роль парков в городской среде, тренды развития, новации урбанистики, популярные форматы детских развлекательных центров и многое другое.

Первый день бизнес-форума - 06 июня – пройдет на территории ЦПР им. М. Горького, в ходе которого с докладами выступят вице-президент НП «САПИР» Анатолий Боярков, генеральный директор «ЦПР им. М. Горького» Рашид Габдуллин и генеральный директор «Проекты Татарстана» Айрат Гайфутдинов.

Фото предоставлено пресс-службой парка Горького

7 июня организатором дня станет Группа компаний «Авира» и презентует возможности своего производства. С докладами выступят профессиональный робототехник Артём Набиюллин и руководитель отдела качества ГК «Авира» Владимир Рожков.

Завершится форум кейсом от Активити парка «Sky Trip» с участием известных пермских бизнес-тренеров Галины Черноваловой и Дениса Пестова и выступлением вице-президента и руководителя международных профессиональных образовательных туров НП «САПИР» Фёдора Гавриченко и генерального директора «Активити парка» Бориса Радостева.

В рамках мероприятия запланирована интересная развлекательная программа с посещением достопримечательностей Перми и Пермского края.

Справка:

ЦПР им. М.Горького – это зеленый остров в центре шумного мегаполиса. Входит в число старейших парков России. Является особо охраняемой природной территорией, в парке расположены памятники архитектуры федерального значения. На территории Парка размещены около 60 аттракционов, тематические торговые улицы и более 20 точек питания. Каждый летний сезон в парке проходит вереница ярких событий и мероприятий.

ГК «Авира» – крупнейший российский завод-изготовитель детского развлекательного оборудования. Компания специализируется на комплексном оснащении семейных развлекательных центров на территории России, стран СНГ и Европы. На собственном производстве изготавливаются игровые лабиринты любой площади и модификации, батутные комплексы, веревочные парки, скалодромы, ниндзя-парки и другие аттракционы. В центральной России сосредоточено 5 производственных площадок, общей площадью более 8200 кв м. С 2009 г. успешно реализовано более 5300 проектов в 19 странах мира. Игровые лабиринты изготавливаются под торговой маркой «Avira Kids» и являются дипломантами всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».

«Активити парк Sky Trip» – это уникальный и совершенно новый формат активного досуга и отдыха. Два парка 2000 кв.м. и 1500 кв.м. созданы в рамках единой тематической концепции, рассчитаны на широкую аудиторию, оснащенные качественным и инновационным игровым оборудованием, отвечающим всем требованиям безопасности, соответствующим высоким запросам потребителей. За короткий период имя «Активити парк Sky Trip» стало сильным и узнаваемым брендом на рынке развлечений с уникальными ценностями и высоким качеством сервиса в Пермском крае. Парк работает для тех, кто увлечен и понимает важность активного образа жизни. И стремится привить своим детям эту философию.