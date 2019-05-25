2019-05-30T10:28:32+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

ВТБ развивает сотрудничество с риелторами

В рамках соглашения стороны намерены развивать деловые отношения между участниками регионального рынка недвижимости
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--Фото: архив "КП"
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Руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ Евгений Дячкин и президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения стороны намерены развивать деловые отношения между участниками регионального рынка недвижимости.

Документ предусматривает взаимные консультации по правовым и организационным вопросам, проведение исследований рынка недвижимости, круглых столов, семинаров и клиентских мероприятий.

Важным аспектом сотрудничества также станут партнерские программы между членами Ассоциации и ВТБ. В настоящее время банк уже предоставляет агентствам, входящим в Ассоциацию, специальные условия по ипотечному кредитованию.

«ВТБ первым на рынке развивает активное сотрудничество с региональными ассоциациями риелторов. Наше взаимодействие открывает новые возможности для развития и совершенствования процессов ипотечного кредитования. Мы рассчитываем, что обмен экспертизой с профессионалами рынка недвижимости поможет улучшить качество клиентского обслуживания и обеспечит граждан России наиболее выгодными условиями при оформлении ипотеки. Поэтому до конца текущего года мы планируем заключить подобные соглашения и в других крупных регионах», − отметил Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса банка ВТБ.

«Банк ВТБ – один из ключевых участников ипотечного рынка и стратегический партнер Ассоциации риелторов. Мы считаем подписание соглашения с ВТБ знаковым событием 2019 года, так как заинтересованы в совместной работе по развитию цивилизованного рынка недвижимости», − прокомментировал Игорь Горский, президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Справка

Ассоциация риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области − профессиональное объединение компаний, работающих в сфере недвижимости. В настоящее время в нее входит более 120 компаний и 12 000 специалистов рынка недвижимости. Ассоциация является официальной уполномоченной организацией Российской Гильдии Риелторов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также органом по сертификации риелторской деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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