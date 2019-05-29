«Продал квартиру за 28 миллионов». Бывшего министра транспорта Прикамья приговорили к 8,5 годам строгого режима

Увидев заходящих в зал суда журналистов, бывший министр транспорта Алмаз Закиев быстро натянул на голову черную бейсболку и опустил ее козырек на лицо. Все время, пока судья Насибуллина читала приговор, он так и стоял со склоненной головой, пряча лицо от фотокамер.

На суд он пришёл во всем тёмном, с большой сумкой, понимая что после приговора отправится в колонию. Так и оказалось.

Судья признала его виновным во взятке в особо крупном размере и злоупотреблении служебных положением, Приговор - 8,5 лет лишения свободы. Наручники на Закиева недели прямо в зале суда.

Напомним, в 2015 году чиновники минтранса, подчинявшиеся Закиеву, дважды отстраняли компанию «Уралмостострой» от участия в аукционе на строительство обхода Чусового, отдавая победу тюменскому «Мостострою-12». Причиной отстранения становились ошибки в оформлении документов. И хотя арбитражный суд каждый раз признавал решение незаконным, на третьем аукционе в 2016 году «Мостострой-12» все-таки выиграл аукцион и получил заказ на сумму более двух миллиардов рублей.

А незадолго до этого та же компания «Мостострой-12» приобрела у Алмаза Закиева за 28 миллионов рублей его квартиру, рыночная стоимость которой в тот момент была около 19,5 миллионов.

- Взятка была завуалирована под приобретение у министра по завышенной стоимости его квартиры, расположенной в Тюмени, - считает обвинение. - Разница между ценой продажи и фактической рыночной стоимостью составила около 8 миллионов 400 тысяч рублей. После получения взятки министр предпринял меры для отстранения от участия в торгах конкурента «Мостостроя-12».

Сам же Алмаз Закиев полностью отрицает свою вину.

- Уголовное дело против меня носит заказной характер, - заявил он. По словам экс-министра, возбуждение уголовного дела было связано с желанием компании «Уралмостострой» выиграть выгодный контракт на строительство обхода Чусового.

- История с квартирой носит совершенно частный характер, - сказал Алмаз Закиев. - Я собирался переехать в Пермь, чтобы здесь нормально работать и для этого решил обменять жилье. У меня пятеро детей, я имею право поменять большую квартиру на маленькие, чтобы обеспечить жильем свою семью.

Алмаз Закиев рассказал, что двухэтажные семикомнатные апартаменты площадью более трехсот квадратных метра в элитном доме в историческом центре Тюмени он купил в 2006 году за 12 миллионов рублей. Ранее недвижимость принадлежала жене бывшего губернатора Тюменской области. Новую цену чиновник указал с учетом того, что за восемь лет в квартире была обустроена сауна, установлены камин и двухместная ванна, сделан ремонт.