«Уголовное дело против меня носит заказной характер» - заявил экс-министр транспорта Прикамья Алмаз Закиев

- Уголовное дело против меня носит заказной характер, - заявил журналистам экс-министр транспорта Алмаз Закиев. По его словам, возбуждение уголовного дела связано с желанием компании «Уралмостострой» выиграть выгодный контракт на строительство обхода Чусового.

Напомним, в 2015 году чиновники минтранса, подчинявшиеся Закиеву, дважды отстраняли «Уралмостострой» от участия в аукционе на строительство обхода Чусового, отдавая победу тюменскому «Мостострою-12». Причиной отстранения становились ошибки в оформлении документов. И хотя арбитражный суд каждый раз признавал решение незаконным, на третьем аукционе в 2016 году «Мостострой-12» все-таки выиграл аукцион и получил заказ на сумму более двух миллиардов рублей.

А незадолго до этого та же компания «Мостострой-12» приобрела у Алмаза Закиева за 28 миллионов рублей его квартиру, рыночная стоимость которой в тот момент была около 19,5 миллионов.

- Взятка была завуалирована под приобретение у министра по завышенной стоимости его квартиры, расположенной в Тюмени, - объяснили в СУ СКР по Пермскому краю. - Разница между ценой продажи и фактической рыночной стоимостью составила около 8 миллионов 400 тысяч рублей. После получения взятки министр предпринял меры для отстранения от участия в торгах конкурента «Мостостроя-12».

Сегодня в Ленинском районном суде прошло предварительное слушание по делу Алмаза Закиева. Его обвиняют во взятке в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

- Я полностью отрицаю свою вину, - рассказал Алмаз Закиев. - Министерство транспорта Пермского края активно боролось за конкуренцию на этом объекте, но ЗАО Уралмостострой» пошел путем инициирования уголовного дела. Мы с экспертами посчитали, что в результате бюджету Пермского края был нанесен ущерб в размере 865 миллионов. Это вызвано тем, что на три года затянулись конкурсные процедуры на обходе Чусового, и мы лишились федерального финансирования. Кроме того, в результате пришлось пересчитать объект – то есть увеличить стоимость работ.

Не согласен бывший министр и с тем, что покупка у него квартиры является взяткой.

- История с квартирой носит совершенно частный характер, - говорит он. - Я собирался переехать в Пермь, чтобы здесь нормально работать и для этого решил обменять жилье. У меня пятеро детей, я имею право поменять большую квартиру на маленькие, чтобы обеспечить жильем свою семью.

Экс-министр пообещал в случае, если ему удастся доказать свою невиновность, возбудить дело о защите чести и достоинства. По его словам, сейчас в Перми он даже не может найти себе работу.

- Я пытался устроиться инженером в обычный вуз, но, к сожалению, из-за этого негатива у меня нет возможности работать, - сообщил Алмаз Закиев. – А у меня большая семья, мне надо кормить детей.

Заседание суда, на котором начнется рассмотрение дела по существу, состоится 11 декабря.