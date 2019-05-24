2019-05-24T09:27:41+03:00
История современности

От Персии до Перми - жизнь прикамских меценатов Лазаревых. Часть 2

Мы продолжаем публиковать фрагменты программы «Лазаревы. История России. История Прикамья», которая прозвучала на Радио «Комсомольская правда» - Пермь» (96,6 FM)
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Иван Лазарев - политический советник князя Потемкина-ТаврическогоИван Лазарев - политический советник князя Потемкина-Таврического
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История вторая. «Большая политика. Армянский вопрос»

В 1768 году началась русско-турецкая война. Придворный ювелир Иван Лазаревич Лазарев, сын выехавшего из Персии в Россию армянина, был назначен императрицей Екатериной Великой советником по восточным делам. После победоносного для России окончания войны Иван Лазарев совместно с архиепископом русских армян Иосифом встал во главе армянского освободительного движения. С Иосифом и Лазаревым вели переговоры русские дипломаты, когда в 1779 году планировался поход в Закавказье. Лазарев с Иосифом выдвинули идею армяно-грузинского союза и приняли участие в сближении России с грузинским царем Ираклием II, заключившим в 1783 году Георгиевский трактат с Россией. После этого Грузия вошла в состав нашей страны.

В 1780 году Иван Лазаревич Лазарев участвовал в совещании, созванном князем Потемкиным, по вопросам русской политики на Кавказе. В совещании принимал участие Суворов, будущий генералиссимус. Он был тогда назначен командующим Астраханской группой войск, призванной осуществить освобождение Армении от персидского и турецкого господства. Иван Лазарев участвовал в разработке проекта восстановления древнего Армянского царства - под протекторатом России. Поход так и не состоялся, проект реализован не был, но во время следующей русско-турецкой войны 1787 - 1791 годов Лазарев стал политическим советником князя Потемкина-Таврического, командующего русской армией.

Участвовал Лазарев и в разработке проекта переселения турецких и персидских армян на юг России, в том числе на недавно вошедшие в состав России земли в Приднестровье, на Северном Кавказе и в Крыму. Так возникли города Новый Нахичевань (ныне часть Ростова-на-Дону), Григориополь (на Днестре) и другие. По инициативе Лазарева и при его материальной поддержке в новых городах построили храмы, появились благотворительные и учебные заведения для детей армян-переселенцев.

Основано на книге доктора исторических наук Евгения Георгиевича Неклюдова и Елены Гдальевны Поповой-Яцкевич «Род Лазаревых».

Выпуск подготовлен при финансовой поддержке группы компаний «Метафракс» в рамках программы «Губаха - точка роста».

ИСТОЧНИК KP.RU

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