Старт продаж в ЖК «Медовый»: купить квартиру с видом на реку в Перми

«СтройПанельКомплект» открыл продажи во втором квартале ЖК «Медовый» в Перми. Сейчас здесь представлены 1-2-3-комнатные квартиры в двух домах, 16 (ул. Строителей, 9) и 7 этажей (ул. Красавинская, 3). Площадь квартир от 32 до 85 кв.м.

Дом по ул. Строителей, 9 расположен ближе остальных к реке. Из окон открывается живописные виды на реку и микрорайон Парковый.

У обоих объектов высокая степень готовности (30-40%), возведение объектов было осуществлено застройщиком на собственные финансовые средства, без привлечения денежных средств покупателей. В проектном портфеле компании сейчас несколько проектов, которые возводятся на собственные средства застройщика.

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Проекты СПК отличает высокое качество строительства, полная отделка, с такими приятными элементами как теплый пол в сан.узлах и натяжные потолки, просторная придомовая территория, наличие вместительных парковок. Также в этих домах можно приобрести квартиру и с предчистовой отделкой.

ЖК «Медовый» в Перми – любимый многими пермяками проект. Здесь заселено уже три квартала, а всего до 2023 года будет возведено 42 дома. В каждом квартале расположены спортивные и игровые площадки, зоны отдыха для взрослых. Отметим, что во втором квартале проектом предусмотрена баскетбольная площадка с резиновым покрытием и ограждением. Спортивное пространство развивается, с учетом пожеланий жителей и покупателей.

«Медовый» уже успели полюбить более 1400 семей, проживающих в нем.

Спокойный район Кондратово позволяет вам наслаждаться тишиной, гармонией и экологичностью пространства, вместе с тем не отнимая много времени на поездки до центра. Инфраструктура комплекса насыщенна бытовыми объектами – здесь работают торговые центры, салоны красоты, аптеки и детские клубы.

Стоимость квадратного метра и большой ассортимент программ покупки расширяют возможности вашего выбора!

Оценить все достоинства жилого комплекса можно посетив экскурсии, которые проводят на строящиеся объекты специалисты отдела продаж. Отдел продаж работает на территории ЖК, что позволяет получить весь спектр услуг в одном месте – от подачи заявки на кредитование до посещение строительной площадки. Кроме этого вы можете оценить комфорт и уют уже заселенных кварталов.

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Отдел продаж в ЖК «Медовый» в Перми расположен по адресу ул. Красавинская, 1, офис, тел. (342) 214-05-11.

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте дом.рф и

www.spk.perm.ru